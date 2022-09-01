Pamukkale Belediyesi’nden Zafer Bayramı’na özel tiyatro gösterisi

Pamukkale Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ve orkestrasının, “İşgalden Cumhuriyet’e 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi”ni sahneleyecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu özel gösteriye tüm Denizli halkını davet etti.

Pamukkale Belediyesi personelinden Zafer Bayramı’na özel gösteri 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00’de seyirciyle buluşuyor. Pamukkale Belediyesinde çalışan personellerin oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ve orkestrasının Tiyatro, Müzik-Şiir ve Halk oyunlarının yer aldığı “İşgalden Cumhuriyet’e 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi” Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenecek.

Başkan Örki’den davet

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2020 yılından bu yana çalışmalarını yürüten Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ile Pamukkale Belediye Orkestrası’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterisine tüm Denizlilileri davet etti. “Belediye çalışanlarımız 2020 yılından bu yana oldukça büyük emek verdiler” diyen Başkan Örki, “Tiyatro ya da müzik aleti çalmak, söylemek gerçekten zor ve yetenek gerektiriyor. Belediye çalışanlarımız geçtiğimiz yıllarda yaptığımız tiyatro ve orkestra teklifimize olumlu yanıt verdiler, sonrasında çok çalıştılar ve halkımızın karşısına çok güzel gösterilerle çıktılar. Her birini hem teşekkür hem de tebrik ediyorum. Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ile Pamukkale Belediye Orkestrası bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılına özel olarak ‘İşgalden Cumhuriyet’e” oyununu sahneleyecek. 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşecek olan gösteriye tüm halkımızı bekliyorum” dedi.