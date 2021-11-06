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Pamukkale Belediyesinden ’Pamuk Eller Üretiyor’ projesi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki arasında “Pamuk Eller Üretiyor” projesinin protokolü imzalandı. 2021 Yılı Sosyal Gelişim Programı ile gerçekleşecek olan bu projede yeterli ölçüde değerlendirilemeyen ve katma değer açısından eksik kalan ürünlerin dezavantajlı kadınlar aracılığıyla yüksek katma değer elde etmesi amaçlanıyor.

DENİZLİ 06.11.2021, 09:22
Pamukkale Belediyesinden ’Pamuk Eller Üretiyor’ projesi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki arasında “Pamuk Eller Üretiyor” projesinin protokolü imzalandı. 2021 Yılı Sosyal Gelişim Programı ile gerçekleşecek olan bu projede yeterli ölçüde değerlendirilemeyen ve katma değer açısından eksik kalan ürünlerin dezavantajlı kadınlar aracılığıyla yüksek katma değer elde etmesi amaçlanıyor.

Pamukkale Belediyesi, GEKA ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile yeni bir projeyi daha hayata geçiyor. Pamuk Eller projesi ile Pamukkale ilçesinde geleneksel yöntemler ile tarımsal üretim yapan dezavantajlı kadınların ürettikleri ürünlerine katma değer kazandırılacak. Bu amaç doğrultusunda, Pamukkale ilçesinin Pınarkent mahallesinde atıl durumda olan Pamukkale Belediyesine ait eski belediye binasının alt yapı çalışmalarının yapılarak, bir endüstriyel mutfak ve paketleme tesisi kurulacak ve Pamukkale Kadın Üretim Merkezi (PAKÜM) oluşturulacak. Oluşturulan bu merkezde kadınların yenilikçi pazarlama yöntemleri ve e-ticaret gibi konuların yanı sıra ürün senaryosu, sosyal medya dili, kurumsal kimlik kazanma ve katma değeri yüksek ürün elde etme konularında eğitimler almaları sağlanacak. Proje sonucunda katılımcı olan 50 kadının eğitimler sonrası bir kadın kooperatifi oluşturması hedefleniyor. Pamukkale Belediyesi üretilen ürünlerin satışı kısmında da kadın katılımcıların destekçisi olacak.

“Kadınlarımızın yanındayız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak “Pamuk Eller Üretiyor” sloganıyla bir proje hazırladık. Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2021 Yılı Sosyal Gelişimi Programı kapsamında gerçekleştirilmesi yönündeki protokolü imzaladık. Pamukkale ilçemizde tarım ürünler konusunda ucu alınmaz bir konumda. İlçemiz de tarımla uğraşan, dezavantajlı kadınlarımız ile kendisi ya da aile bireylerinden biri engelli olan kadınlarımızın ürettiği ürünlere katma değer katmak için eğitimler de sağlayacağız. Eğitimler ve alt yapı çalışmalarından sonra kadınlar kooperatifi kurulacak Belediyemiz yürütücü pozisyonunda olacak. 8 ay içerisinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarını tamamlamış olmayı hedefliyoruz. İlçemizdeki yetiştirilen tarım ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, farklı aromatik tatlar ortaya koyulması bu ürünlerin uluslararası piyasaya pazarlanması konusunda ciddi bir çalışmaya imza atmak arzusundayız. Dezavantajlı kadınlarımızın yetiştirilmesi, onlara farklı vizyonlar oluşturulmasını amaçlıyoruz. Umuyorum ki çok kısa süre içerisinde yüz güldüren haberlere imza atmış oluruz” dedi.

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