Pamukkale Belediyesinden koca çınarlara müjde

Pamukkale Belediyesi vatandaşlara yönelik sosyal projelerine bir yenisini daha ekleyerek, 60 yaş üzeri tüm vatandaşlara yönelik kurslar açıyor. Mayıs ayında açılışını gerçekleştirdiği Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi’nde Alzheimer hastalığı ile mücadele eden vatandaşlar ile ailelerine hizmet verilmeye başlandı. Bunun yanında aynı merkezde “Koca Çınarlarımızla eğlenerek öğreniyoruz” sloganıyla çeşitli kurslar açılacak. 60 yaş üzeri vatandaşların katılacağı, müzik, resim, İngilizce, bağlama, halk oyunları, sabah sporu, fotoğrafçılık ve sosyal medya kullanımı kurslara başvurular başladı.

“60 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin seçim vaatlerinden olan Alzheimer Merkezi, açıldığı günden bu yana Alzheimer hastalığı ile mücadele eden vatandaşların buluşma yeri, Alzheimer yakını olan ailelere biraz nefes aldırma noktası haline geldi. Alzheimer merkezinin açılışında “Amacımız yeryüzünde cennet bahçesi aramaktı” diyen Başkan Örki, bu özel merkezin her kesime hitap etmesini hedeflediklerini belirterek, “Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi’miz hastalarımıza şifa evi, hasta yakınlarımıza umut kapısı oldu. Şu anda merkezimiz her gün misafirlerini ağırlıyor. Alzheimer hastası yaşlılarımızı evlerinden alıyoruz. Her gün farklı aktiviteler yaparak iyi vakit geçiriyorlar. Bölgenin en modern Alzheimer Merkezi olarak dikkat çeken bu merkezimizde sadece Alzheimer hastalığına yakalanan vatandaşlarımızı değil tüm koca çınarlarımızı ağırlamak istedik. Bunu da güzel bir sebebe bağlayarak, koca çınarlarımızla eğlenerek öğrenmek adına birçok alanda kurslar açıyoruz. Kurslarımıza sadece Pamukkale’den değil Denizli’mizin her bir köşesinde yaşayan tüm 60 yaş üzeri vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Müzik, resim, İngilizce, bağlama, halk oyunları, sabah sporu, fotoğrafçılık ve sosyal medya kullanımı gibi alanlarda açtığımız kurslarımıza tüm 60 yaş üzeri vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Başvurular başladı

Pamukkale Belediyesi’nin, Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenleyeceği kurslara başvurular başladı. Müzik, resim, İngilizce, bağlama, halk oyunları, sabah sporu, fotoğrafçılık ve sosyal medya kullanımı kurslarına katılım sağlamak isteyen 60 yaş üzeri tüm vatandaşlar www.pamukkale.bel.tr adresi üzerindeki formu doldurarak başvuru yapabilecekler.