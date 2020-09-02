banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Pamukkale Belediyesinden Kızılay’a destek

PAMUKKALE BELEDİYESİ, KIZILAY’A KAN BAĞIŞI DESTEĞİ SAĞLADI. PAMUKKALE BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA KIZILAY’IN KAMPANYASINA DESTEK VEREREK KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

DENİZLİ 02.09.2020, 13:46
3
Pamukkale Belediyesinden Kızılay’a destek

Pamukkale Belediyesi, Kızılay’a kan bağışı desteği sağladı. Pamukkale Belediyesi çalışanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay’ın kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Pamukkale Belediyesi, örnek bir çalışmada yer aldı. Türk Kızılay’ının bu yıl, “Sen ‘Kan’ ver, Kızılay ‘Can’ versin” sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına Pamukkale Belediyesi çalışanlarından destek geldi. Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasına gelen kan bağışı otobüsünde, çalışanlar kan bağışında bulundu. Her yıl Türk Kızılay’ının düzenlediği kan bağışı kampanyalarına sessiz kalmayan Pamukkale Belediyesi, bu yıl da desteğini sürdürdü. Bu yıl tüm dünya ile birlikte ülkemiz de Koronavirüs salgını ile mücadele ederken, geçtiğimiz aylarda kan bağışı yapanların sayısının azalması sonucu kan stoklarının hızla tükenmeye başladığını açıklayan Türk Kızılay’ına destek vermek isteyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gönüllülük esasına dayalı olarak tüm çalışanlarına çağrıda bulundu. Belediye çalışanları da gün içerisinde mesailerini aksatmadan gönüllü olarak kan bağışında bulunarak, Kızılay’a destek oldular. Kan bağışı öncesinde bağışta bulunan her bağışçının AIDS, Hepatit-B, Hepatit-C ve Sifiliz (Frengi) gibi bulaşıcı hastalık testleri de yapıldı.

Kan bağışında bulunan çalışanlar, “Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki’nin bu tür kampanyalara destek vererek, bizleri Kızılay’la buluşturması gerçekten önemli. Kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza Kızılay aracılığıyla destek olduğumuzu bilmenin huzurunu yaşıyoruz” dediler.

Türk Kızılay’ı ile Pamukkale Belediyesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliği, sabah saatlerinde başlayarak, gün boyunca devam etti.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25