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Pamukkale Belediyesinden Kavakbaşı’na kapalı pazaryeri

PAMUKKALE BELEDİYESİ’NİN 6 AYDA 6 MAHALLEYE KAPALI PAZAR YERİ YAPMA PROJESİ DEVAM EDİYOR.

DENİZLİ 28.08.2020, 15:43
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Pamukkale Belediyesinden Kavakbaşı’na kapalı pazaryeri

Pamukkale Belediyesi’nin 6 ayda 6 mahalleye kapalı pazar yeri yapma projesi devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların pazar alışverişlerini yapabilmeleri ve çeşitli aktivitelerde kullanabilmeleri için planlanan kapalı pazar yeri projeleri devam ediyor. 6 ayda 6 kapalı pazar yeri yapmayı planlayan Pamukkale Belediyesi, daha önce Belenardıç, Karakurt, Gölemezli ve Karakova’da temel atarak çalışmalara başlamıştı.

Bu kez kapalı pazar yeri yapılacak mahalle Kavakbaşı oldu. Program kapsamındaki 5. mahalle olan Kavakbaşı’ndaki kapalı pazar yerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 500 metrekarelik alanda 300 metrekare kapalı alanda inşa edilecek olan pazar yerinin çevresinde otopark da yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kavakbaşı’nda düzenlenen temel atma töreninde mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu buluşmada AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Av. Mehmet Ali Yılmaz ile belediye meclis üyeleri ve Kavakbaşı mahallesi sakinleri de hazır bulundu.

“Mazeret değil iş üretiyoruz”

Korona virüs önlemleri alınarak gerçekleştirilen buluşmada Başkan Örki, belediyenin devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Pamukkale Belediyesi olarak 6 ayda 6 kapalı pazar yeri yapmayı planladıklarını ifade eden Başkan Örki, “Bugüne kadar 4 mahallede bu projemizi hayata geçirdik. Bu mahallede yıkılma tehlikesi olan binayı yıkarak yerine pazar yeri yapıyoruz. Kavakbaşı kapalı pazar yeri yaptığımız beşinci mahallemiz. Biz adına pazar yeri diyoruz ama bu yerler sizlerin düğün, sünnet, mevlit gibi bir araya geldiğiniz etkinliklerinizin toplanma yeri de olacak. İnşallah bugün temelini attığımız pazar yeri 2 ay sonra kullanımınızda olacak. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana mazeret üretmeden iş üretme gayreti içindeyiz. Siz değerli Pamukkaleli vatandaşlarımızın mutluluğu için hiç ama hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Kavakbaşı mahallesinin beton kilit parke taşı ihtiyacı olduğunu da gördük. Bu ihtiyacı da yılsonuna kadar tamamlamış olacağız. Kapalı pazar yerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kavakbaşı Kapalı Pazar Yeri’nin temeli protokol üyeleri tarafından dualarla atıldı.

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