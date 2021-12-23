Pamukkale Belediyesi’nden kanser savaşçılarına destek

Pamukkale Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ile 200 kadına meme kanseri hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Seminer sonunda katılımcılar hediyeler takdim edilirken, ilerleyen günlerde kadınların KETEM’de kontrolleri de sağlanacak.

Pamukkale Belediyesi ve İhtiyaç Haritası ile Kanser Savaşçıları Derneği işbirliğinde “Kanser ile ilgili bilgilendirme ve meme kanseri süreci” ile ilgili eğitim düzenlendi. Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi’nde virüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen bilgilendirme eğitiminde Meme Cerrahı Dr. Berk Göktepe, meme kanserinde erken teşhis, tanı koyma, tedavi süreci hakkında bilgiler verdi. Eğitime, İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu üyesi Esra Arslan, Kanser Savaşçıları Derneği Kurucu Başkanı Aslı Ortakmaç, NN Hayat ve Emeklilik Kurumsal İletişim Sorumlusu Gülşah Turutoğlu, Denizli’de yaşayan kanserle mücadele eden ve meme kanserini yenen kadınlar ile bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar da katıldı.

Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür

İhtiyaç haritası yönetim kurulu üyesi Esra Arslan, kadınlara meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturmak, meme kanseri ile bilgilendirmek ve daha sonra da taramalarını yapmak için “Önce Sen” sloganıyla projelerine ilk olarak Denizli’de, Pamukkale Belediyesi’nin destekleriyle başladıklarını belirtti. Kanser Savaşçıları Derneği Kurucu Başkanı Aslı Ortakmaç da Pamukkale Belediyesi’nin desteğiyle düzenlendikleri bu eğitimde kadınların meme kanserinde erken teşhisle kısa sürede tedavi olabileceklerini bu nedenle erken tanının önemine dikkat çektiklerini söyledi. NN Hayat ve Emeklilik Kurumsal İletişim Sorumlusu Gülşah Turutoğlu ise “Önce Sen Farkındalık Hareketi”nin ilk ayağının Denizli’de gerçekleştirdiklerini ve bu ilk eğitimde Pamukkale Belediyesi’nin göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Ege Üniversitesi’nde Meme Cerrahı Dr. Berk Göktepe ise “Bugün burada kadınlarımıza meme kanseriyle ilgili, erken tanısıyla ilgili, nasıl saptayabileceğimizle ilgili bilgiler aktardık. Aramızda hastalarımız, ameliyat olan, ameliyat olacak olan ve meme kanseri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen kişiler vardı. Pamukkale Belediyemizin de desteğiyle çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.