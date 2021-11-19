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Pamukkale Belediyesi’nden çocuklar için yeni proje

Pamukkale Belediyesi her mahallenin ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bağbaşı Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami’nin altında 4-6 yaş grubu çocuklar için inşa edilen kreş ve Kur’an Kursunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu mahallemizde eksikliği yaşanan bir konuyu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

DENİZLİ 19.11.2021, 15:56
Pamukkale Belediyesi’nden çocuklar için yeni proje

Pamukkale Belediyesi her mahallenin ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bağbaşı Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami’nin altında 4-6 yaş grubu çocuklar için inşa edilen kreş ve Kur’an Kursunun açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bu mahallemizde eksikliği yaşanan bir konuyu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçedeki 61 mahallede önceliklere göre hizmet üretmeye devam ediyor. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelerden Bağbaşı’nda ihtiyaç olan kreş ve Kur’an Kursu için Yavuz Sultan Selim Camisinin altındaki alanda çalışmalar yapıldı. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaba inşaat halinde olan yerde duvar, alçı, boya, asma tavan, ıslak zeminler, elektrik ve su tesisatı, kalorifer sistemi, parke ve ihtiyaç olan ahşap dolapları kısa sürede kullanıma hazır hale getirdi. Caminin hemen yanında bulunan 900 metrekarelik alanda ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri beton kilit parke taşı, yeşil alan peyjazı, panel çit, çocuk oyun grubu ve oyun alanı zemini çalışması gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Cami 4-6 Yaş Kreşi ve Kur’an Kursu’nun açılışı Cuma namazının ardından protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her şey çocuklarımız için

Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Muhtarımızın ve mahalle halkımızın bizlerden kolayca ulaşılabilecek bir konumda bir kreş talebi vardı. Biz de mahallemizde kreş yapmaya yönelik boş alanlar arıyorduk ama bulamamıştık. Yavuz Sultan Selim Cami’nin alt katındaki alanı tespit ederek hemen çalışmalara başladık. Kısa sürede belediyemizin imkânlarıyla burayı 4-6 yaş grubundaki çocuklarımızın hem kreş hem de Kur’an Kursu olarak kullanabilecekleri eğitim yuvası haline getirdik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gereken ne varsa yapıyoruz. Bu mübarek günde de buranın açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu caminin yapımında emeği olan, yardımı bulunan tüm vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bağbaşı’nda talep edilen bir başka hizmet de kapalı pazar yeri. Bir alan tespit edilip buranın pazar yeri olarak kullanılması için gerekli girişimler yapıldı. Yakın zamanda bu kapalı pazar yerinin temelini atmayı umuyoruz. Yine bu mahallede bulunan kültür merkezi ile ilgili hukuki sorunlar da aşılmak üzere. İnşallah onun da ikmal ihalesi için hazırlıkları yapılıyor, önümüzdeki bir kaç ay içerisinde oranın da ihalesi tamamlanmış bir şekilde inşaatına başlayacağız. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı izin verirse bir okulu Bağbaşı Kültür Merkezi içinde hayata geçirmeyi umuyoruz. Hedefimiz bu bölgemize hitap edecek, Türkiye’nin en güzel okullarından birisini oluşturmak. Bu vesile ile Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Mahallesi Yavuz Sultam Selim Cami 4-6 Yaş Kreşi ve Kur’an Kursu’nun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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