Pamukkale Belediyesinden anında müdahale
DENİZLİ’NİN PAMUKKALE BELEDİYESİ, BİR ORTAOKUL ÖNÜNDE ALEMCİLER TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILAN ÇİRKİN GÖRÜNTÜYE ANINDA MÜDAHALE EDEREK BERTARAF ETTİ.
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale Belediyesi, bir ortaokul önünde alemciler tarafından ortaya çıkarılan çirkin görüntüye anında müdahale ederek bertaraf etti.
Denizli’nin Pamukkale İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan Merkez Ortaokulu girişindeki çirkin görüntü temizlendi. Öğretmen, öğrenci ve velilerden büyük tepki alan okul girişindeki oturma bankı çevresindeki çöp, pislik ve alkol şişeleri Pamukkale Belediyesi tarafından kaldırıldı.
Alemcilerin çevre kirliliğine neden oldukları alanın okul olduğunu unutarak alkol alması ve sonrasında içki şişeleri ve çöpleri olduğu gibi bırakarak gitmeleri tepki çekmişti.
Yaşanan bu durum sonrası Pamukkale Belediyesi, bir daha aynı görüntülerin yaşanmaması adına okul girişindeki iki oturma bankını, hasar gören çöp kovasını komple kaldırdı. Ekipler daha sonra okul dışı ve çevresinde temizlik çalışmasının ardından ayrıldı. Hızla gelişen bu süreç başta öğretmenler olarak öğrenci ve velileri memnun etti.
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