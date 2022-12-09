Pamukkale Belediyesinden amatör kulüplere malzeme desteği

Spor ve sporcunun her zaman yanında olan Pamukkale Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren kulüplere malzeme desteği sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Pamukkale’yi spor konusunda ön plana çıkaracak çalışmalara imza attık, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçede yer alan amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Pamukkale Belediyesi Aktepe Sosyal Tesisleri’nde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ev sahipliğinde düzenlenen malzeme dağıtım törenine çok sayıda kişi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Ben de geçmişte amatör kulüp kurarak bu işin ne kadar zor olduğunu yaşayarak öğrendim. Eskiden imkânlar çok azdı. Ancak son zamanlarda kulüplerin yanında devlet var, ASKF’ler var, belediyeler var. Spora ve sporcuya değer verildikçe başarıda arkasından geliyor. Pamukkale Belediyesi olarak tesisleşme ve spora destek konularında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Destek verildikçe çeşitli branşlarda hem yurt içi hem de yurt dışından güzel haberler geliyor. Pamukkale Belediyesi ilimizde spora en büyük yatırımı yapan belediyedir.

“Yükler paylaşıldıkça azalır, sevgiler paylaştıkça çoğalır”

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, “Sporun ağır yükünü hafifletme konusunda Pamukkale Belediyesi bizlere çok yardımcı oluyor. Akköy Stadı ile birlikte Akvadi Stadı’nı da Pamukkale Belediyesi amatör sporlara kazandırıyor. Bunun yanında bizler de Kınıklı ve Başkarcı sahalarını bakıma alacağız. Hem bakanlığımız hem de yerel yönetimlerle spora yatırımlar yapıyoruz. Bugün de amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapılıyor” dedi.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren 28 kulübe, içinde eşofman takımı, yağmurluk, futbol, basketbol ve voleybol branşları için antrenman ve maç formaları, antrenman yeleği, futbol, basketbol ve voleybol topları ve çeşitli antrenman gereçlerinin de yer aldığı malzemeler kulüp temsilcilerine düzenlenen törenle verildi. Kulüplere verilen malzemelerinin tutarı ise yaklaşık 500 bin TL oldu.