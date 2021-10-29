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Pamukkale Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraf sergisi

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98. Yıl dönümünde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu fotoğraf sergisi açtı. Onlarca fotoğrafın yer aldığı açık hava sergisini gezen vatandaşlar Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler.

DENİZLİ 29.10.2021, 16:57
Pamukkale Belediyesinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel fotoğraf sergisi

Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 98. Yıl dönümünde “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu fotoğraf sergisi açtı. Onlarca fotoğrafın yer aldığı açık hava sergisini gezen vatandaşlar Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler.

Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Pamukkale’de de coşkuyla kutlanıyor. Pamukkale Belediyesi, bu bayramı özel kılan etkinlikler organize etti. Bunlardan biri de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı sergi oldu. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Çamlık Caddesi üzerinde açılan sergide Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden güzel fotoğrafları yer alıyor. Vatandaşların büyük ilgisini çeken “Atatürk ve Cumhuriyet” fotoğraf sergisi 29 Ekim 2021 Cuma ve 30 Ekim 2021 Cumartesi günleri açık kalacak.

Cumhuriyeti hissettik

Pamukkale Belediyesinin “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu açık hava fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. 1 yıldır Denizli’de yaşadığını ifade eden Ayşen Beyde, “Buraya İzmir’den geldim. Burada Atatürk konulu fotoğraf sergisini görmek beni çok mutlu etti. Bu sergiyi oğlumla gezerken Cumhuriyet’i daha çok hissettik. Bu güzel sergi için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” dedi. Neşe Özcan, “Çok güzel düşünülmüş bir sergi olmuş. Pamukkale Belediyesinin bu ince düşüncesi için kutluyorum. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” derken, Ali Şahin ise “29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümü. Bu güzel günde ailecek Pamukkale Belediyesinin açtığı Atatürk sergisini dolaştık. Güzel bir sergi olmuş, başta Başkan Avni Örki olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

29 Ekim coşkusunu yaşıyoruz

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bundan 98 yıl önce bugün Cumhuriyet’i ilan etti. Bizler o gün yanan bağımsızlık ateşini sonsuza dek taşıyacağız. Bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yer aldığı açık hava sergisini kıymetli halkımıza sunmak istedik. Bu sergimizde Atatürk’ün birbirinden güzel fotoğrafları yer alıyor. 30 Ekim Cumartesi günü de açık olacak sergimizi gezmeye tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

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