Pamukkale Belediyesinde hedef sıfır atık

Pamukkale Belediyesi, doğayı korumak, çevrenin gelecek kuşaklara tertemiz kalabilmesi için “Hedef, Sıfır Atık” sloganıyla uygun alanlara Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de doğa konusunda farkındalık azaldı. Bizler de, bunun tersine dönmesi, doğamızı daha iyi korumak adına projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde sıfır atık yönetmeliği kapsamında önemli çalışmalara imza atıyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması ve atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılması adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede kağıt-karton, plastik, cam, metal, elektrikli elektronik eşyalar, bitkisel atık yağlar, pil atıklarının birbirlerine karıştırılmadan ayrı ayrı atılabildiği Mobil Atık Getirme Merkezleri ilçenin dört bir yayına yerleştirildi. Pamukkale Belediyesinin geri dönüşüm ile ilgili yaptığı sözleşmeler çerçevesinde firmalar periyodik olarak Mobil Atık Getirme Merkezleri’nde toplanan atıkların geri dönüşümünü gerçekleştirecek.

Pamukkaleliler tarafından beğeniyle karşılandı

Mobil Atık Getirme Merkezleri, Pamukkaleliler tarafından beğeniyle karşılandı. Pamukkale Mahalle Muhtarı Neşe Turan, “Buraya geri dönüşüm kutusunun konması çok güzel oldu. Çevremizi koruma, farkındalık oluşturması açısından yapılan bu hizmet için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Mobil atık merkezlerinin yerleştirildiği mahallelerden biri olan Karahayıt Mahalle Muhtarı Cem Kor da, “Bu uygulama ile ilgili vatandaşlarımız çöplerini sağa sola değil de, böyle atık toplama merkezlerine getirecek. Yani bu uygulamayla, çevremiz daha temiz olacak. Belediye başkanımıza buradan böyle bir çalışma yaptığı için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Gelecek kuşaklara daha güzel bir Pamukkale bırakmayı hedefledik”

İlçe sınırları içerisinde halkın yoğunluk oluşturduğu noktalara 28 adet Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirdiklerini belirten Başkan Örki, bu atık getirme merkezlerine vatandaşların atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya ile diğer geri kazanılabilir atıkları ayrı ayrı bu alana atarak, çevrenin daha az kirlenmesine destek sağlayacaklarını belirtti. Tüm vatandaşları çevreyi korumaya davet eden Başkan Örki, “Tüm halkımızı çevremizi, doğamızı koruma noktasında bilinçli olmaya davet ediyorum. Pamukkale Belediyesi olarak, tüketen ve tahrip eden değil, aksine üreterek, yeniden oluşturarak, koruyarak gelecek kuşaklara daha güzel bir Pamukkale bırakmayı hedefledik. Bu bilinçle de, hedefimiz sıfır atık diyoruz. Sıfır Atık içinde, ilçemizde önemli noktalara atık merkezleri yerleştirdik. Bu atık merkezlerinde, atıklar belli miktara geldikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevre İzin ve Lisansı bulunan anlaşmalı firmamız tarafından toplanarak geri kazanım/bertaraf tesislerine ilgili mevzuatı kapsamında gönderilecek. Böylece, atıkların çevreye zararı en aza indirgenmiş olacak. 20 Mobil Atık Getirme Merkezinin kurulumunu tamamladık. 8 adet mobil atık merkezinin kurulmasına devam edilirken, bu sayıyı çoğaltarak tüm mahallelerimize bu merkezlerden kuracağız” dedi.