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Pamukkale Belediyesi ‘Yılın En İyi Proje’ ödülünün sahibi oldu

Pamukkale Belediyesi, yaptığı yatırım ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, Başkan Avni Örki’yle birlikte ilçeye her geçen gün daha da değer katmaya devam ederken, Yeni Asır gazetesi tarafından Seyir Tepesi ile ‘Yılın En İyi Proje’ ödülüne layık görüldü.

DENİZLİ 27.01.2022, 15:14
Pamukkale Belediyesi ‘Yılın En İyi Proje’ ödülünün sahibi oldu

Pamukkale Belediyesi, yaptığı yatırım ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, Başkan Avni Örki’yle birlikte ilçeye her geçen gün daha da değer katmaya devam ederken, Yeni Asır gazetesi tarafından Seyir Tepesi ile ‘Yılın En İyi Proje’ ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi geride kalan 2021 yılında önemli çalışmaları hayata geçirerek bunların karşılığında çok önemli ödüllere layık görülmüştü. 2022 yılının ilk haftasında yepyeni projelerinden biri olan “Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi” projesiyle ödüle layık görülmüş ve ödülü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden almıştı. Ocak ayının son haftasında Pamukkale Belediyesi’ne bir ödül daha geldi.

Yılın en iyi proje ödülü “Seyir Tepesi Şehir Ormanı”

Yeni Asır tarafından Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri (EGE YİİT) düzenlendi. İzmir ve Ege’nin önde gelen siyasileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerini bir araya getiren, bu yıl 2’ncisi düzenlenen ödül töreninde Pamukkale Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan “Seyir Tepesi Şehir Ormanı” projesi ile en iyi proje dalında ödül almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen gecede Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan’a ödül İzmir AK Parti Milletvekili Necip Nasır tarafından takdim edildi.

“Bu ödülü, tüm Pamukkaleliler adına aldık”

Törene, ilçe genelinde gece gündüz demeden süren karla mücadele çalışmalarını bizzat takip etmesinden dolayı katılamayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Pamukkale Belediyemizin çalışmalarının takdir görerek, ödülle taçlandırılması bizleri daha da şevklendiriyor. Sadece ilçemiz değil bölgemizin turizmine yönelik hayata geçirdiğimiz Seyir Tepesi Şehir Ormanı’mız ödüllere doymuyor. Yine Seyir Tepesi projemizle Kasım ayında ‘Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları’ dalındaki ödülümüzü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat elinden teslim almıştık. Projelerimizin takdir görmesi, bizlere daha da iyisini yapmak adına güç, heyecan veriyor. Bu ödülü, tüm Pamukkaleliler adına aldık. İlçemiz için en güzelini en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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