Pamukkale Belediyesi yabancı dil öğretiyor

Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan her yaştan insanın ihtiyacı olan kurslar açmaya devam ediyor. Özellikle Almanca ve İngilizce Kursları vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dallar oluyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yabancı dil kurslarımız sayesinde gençlerimiz Almanca ve İngilizce’yi kurslarımızdan öğrenme imkânı buluyor” dedi.

Pamukkale Belediye her yıl yaz ve kış dönemi olmak üzere çeşitli dallarda kurslar açıyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kursların kış dönemi çalışmaları devam ediyor. Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında ve çeşitli mahallelerde yapılan kurslarda en çok ilgiyi yabancı dil kursları görüyor. Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği İngilizce ve Almanca kursları hafta içi akşamları ve hafta sonu da gündüz saatlerinde gerçekleşiyor. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı kurslarda öğrenciler İngilizce ve Almanca dillerinde A1 başlangıç seviyesinde eğitim görüyor. Yaklaşık 3 ay süren kurs sonunda katılımcılara sertifikalar veriliyor.

Kursiyerlerden Başkan Örki’ye teşekkür

Pamukkale Belediyesinin yabancı dil kurslarına katılan kursiyerler bu imkânı kendilerine sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ettiler. Almanca kursuna katılan Adilcan Kaya, “PAÜ’de öğrenim görüyorum. Pamukkale Belediyesinin açmış olduğu Almanca kursunda eğitim alıyorum. Belediyemiz öğrencilere ve gençlere oldukça değer veriyor. Bizlerin hijyenik ortamlarda, çok değerli hocalardan eğitim almasını sağlıyorlar. Kurslar için Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi. İngilizce kursuna katılan Melek Sert ise “Gıda Mühendisiyim. İngilizce öğrenmek için açılan kursa katıldım. Belediyemizin açtığı bu kurs sayesinde İngilizcemi geliştiriyorum. Açılan bu kurslardan dolayı Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu. İngilizce kursuna katılan Hüseyin Asım da “Gelecek yılın yazında yurt dışına gideceğim. Oraya hazırlık için bu kursta pratik yaparak İngilizcemi geliştirme imkânı buluyorum. Böyle imkânlar sundukları için Pamukkale Belediyesi’ne ve Başkan Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” dedi.

Gençler bizim geleceğimiz

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kurslar sayesinde birçok kişinin zamanını iyi değerlendirdiğini ifade ederek, “Yaz ve kış dönemlerinde devam eden kurslarımıza gösterilen ilgi sevindirici. Kış dönemi çalışmalarımız başladı. Birçok dalda eğitimler devam ediyor. En çok ilgi gören kursların başında yabancı dil kurları geliyor. Özellikle gençlerimiz kendilerini geliştirmek ve yabancı dillerini ilerletmek için kurslarımıza katılıyor. Biz geleceğimizin teminatı olan gençler için gereken ne varsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Kurslarımıza katılan tüm kursiyerlere başarılar dilerim” dedi.