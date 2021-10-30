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Pamukkale Belediyesi Tenis Turnuvası’nda kupalar sahibini buluyor

Pamukkale Belediyesinin destekleriyle yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Spor konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Tenis de destek verdiğimiz branşlardan biri” dedi.

DENİZLİ 30.10.2021, 14:06
Pamukkale Belediyesi Tenis Turnuvası’nda kupalar sahibini buluyor

Pamukkale Belediyesinin destekleriyle yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası’nda dereceye giren sporculara kupaları düzenlenen törenle verildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Spor konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Tenis de destek verdiğimiz branşlardan biri” dedi.

Pamukkale Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale Tenis Kulübü ve Sporting Academy ile ortaklaşa düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası’nda büyük heyecan yaşandı. 11 ayrı kategoride 145 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada müsabakaları tamamlanan kategorilerde dereceye girenlere kupaları Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de katıldığı törenle verildi. Artı 18 Kadınlar Kategorisi’nde final maçını kazanan Yadigar Ülker birinci olurken, Esra Keleş ikinciliği elde etti. +35 Kadınlar Kategorisi’nde ise rakibini 2-0 yenen İlknur Diribaş birinci olurken, Çiğdem Şen ikinci oldu. 18+ Erkekler Kategorisi’nde Erfan Khanjani final maçını 3-0 kazarak şampiyon olurken, Müslüm Tanman ise ikinci olmayı bildi. Beyza Mazı ise Yeni Başlayan Kadınlar Kategorisi’nde şampiyon olurken, ikinciliği ise Filiz Çınar elde etti. Bu kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Pamukkale Tenis Kulübü başkanı Kadir Ozansoy tarafından verildi. Diğer kategorilerde müsabakalar önümüzdeki günlerde tamamlanacak.

“11 ayrı kategoride 145 sporcumuz korta çıktı”

Törende konuşma yapan Pamukkale Tenis Kulübü Başkanı Kadir Ozansoy, turnuvayı yaklaşık 5 yıldır düzenleyemediklerini ifade ederek, “Bu yıl Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’nin destekleriyle turnuvamızı gerçekleştiriyoruz. 11 ayrı kategoride 145 sporcumuz korta çıktı. Turnuvamızın adının da 98. Yılını kutladığımız Cumhuriyet olması bizleri ayrıca mutlu etti. Bizlere verdiği destekler için Başkan Örki’ye ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediye Başkan Avni Örki ise, 2021 yılında Pamukkale adının sporla anılmaya başlandığını belirterek, “Spor bizim gençlerimizi geleceğe daha sağlıklı bir şekilde hazırlamamız için çok önemli. Biz de bu bilinçle spor konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Pamukkale Belediye Spor Kulübümüzde birçok branşta milli sporcumuz var. Bunların sayısını artırmak için tesisleşme başta olmak üzere her konuda çalışmalar yapıyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarifini yaptığı gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmek istiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası’na katılan ve derece elde eden tüm sporcuları kutlar, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

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