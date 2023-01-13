Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 7 yaşında

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market 7 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. “Gıda Bankacılığı” sistemi ile hizmet veren Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, binlerce aileye destek verdi.

Kurulduğu 2016 yılından bu güne ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna vesile olan Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, 7 yaşına girdi. Bugüne kadar giyimden, gıdaya, ayakkabıdan, çocuk bezine, mamadan temel ihtiyaç malzemelerine kadar birçok konuda ihtiyaç sahibi yaklaşık 50 bin vatandaşın yüreğine dokundu. Pamukkale Belediyesi Sosyal Market, geride bıraktığımız 2022 yılında da ilçe sınırları içindeki binlerce vatandaşla gönül köprüsü kurdu. 2022 yılı içinde 4 bin 980 aileye gıda paketi, 2 bin 350 aileye kıyafet, binlerce kutu bebek maması ve bebek bezi yardımı yapıldı.

Yardımlar düzenli yapılıyor

İhtiyaç sahibi ailelerin para harcamadan gönül rahatlığı ile alışveriş yapabildiği yer olan Pamukkale Belediyesi Sosyal Markette gıdadan, temizliğe, kıyafetten, ayakkabıya kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Vatandaşların Sosyal Market yardımından faydalanabilmesi için E-Devlet sistemi üzerinden ya da belediyeye gelerek yaptıkları bireysel başvuruları, Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerden sonra değerlendiriliyor. Yapılan değerlendirme sonucu ihtiyaç sahibi olan ailelere, içerisinde gıda malzemesi olan paketler, belediye personelleri tarafından adreslerine ulaştırılıyor. Kıyafet başvurusunda bulunan aile ve bireyler ise Atatürk Caddesi’ndeki Pamukkale Belediyesi hizmet binasında bulunan Pamukkale Belediyesi Sosyal Market’e gelerek istedikleri kıyafetleri alabiliyorlar. Ayrıca tüm bunların yanında Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hasta olan vatandaşlara medikal malzeme desteği, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim yardımı, evde bakıma muhtaç bireylere berber hizmeti, ailelere ve öğrencilere psikolojik ve rehberlik desteği veriliyor.

“Gönüllere dokunmaya devam edeceğiz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Örki, “Sosyal Market’in temelinde gıda bankacılığı var. Yardımseverlerimiz sosyal markete destek sağlıyor, bizler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. 7 yılda 50 bine yakın vatandaşımıza destek sağladık. Ne mutlu bize ki, birbirlerini hiç tanımayan binlerce yüreğin kenetlenmesine vesile olduk. Sosyal marketimiz ile birlikte vatandaşlarımız arasındaki eşitsiz yaşam şartlarını bir nebze de olsa dengelemeye gayret ettik. Sosyal Market aracılığı ile ihtiyaç sahibi Pamukkaleli hemşehrilerimizin dün olduğu gibi bugün ve yarın da yüzünü güldürüp, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Gıda Bankacılığı sistemi ile faaliyetlerini sürdüren Pamukkale Sosyal Market, hayırseverlerin bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırma görevini yerine getiriyor. Hayırseverler, Pamukkale Sosyal Market Derneği’ne bağış için Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 444 92 20 numaralı telefondan ulaşabiliyor. Bu bağışlarla alınan ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.