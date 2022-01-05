Pamukkale Belediyesi sivrisinekle mücadelesine başladı

Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında yoğun mesai harcadığı sivrisinek ve karasinek mücadelesine kış aylarında başladı. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerince, kış dönemi larva oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının bahar ve yaz dönemlerinde sivrisinek, karasinek ve haşerelerden dolayı sıkıntı yaşamaması için kış dönemi ilaçlama çalışmalarına başladı. Yıl boyunca devam eden sivrisinekle mücadele çalışmaları kapsamında, yoğun olarak yaz ve bahar aylarında ortaya çıkan sivrisinek ve haşere ile mücadelenin kış dönemi çalışmaları tüm ilçedeki ahırlar, kuyular ve foseptikler, yeni inşaatlar, terkedilmiş binalar, ağaç kovukları, çalılık ve fundalıklar, kanallar ve benzeri yerlerde sürdürülüyor. Ekipler ilkbahar, yaz ve kış olmak üzere 3 ayrı dönemde ilaçlama çalışmaları yaparak, vatandaşların yazın sinek ve haşere sorunu yaşamasının önüne geçmeye çalışıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe halkına hizmet ederken tüm çalışmalarında ortak hedeflerinin “Huzurlu bir ilçe” olduğunu belirterek, “Sivrisinek ve haşere ile mücadele sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da sürüyor. Pamukkale Belediyesi olarak ilçe halkımızın hem sağlığı hem de daha konforlu yaşam sürebilmeleri açısından sivrisinekler başta olmak üzere tüm haşeratlarla ilgili ilaçlama çalışmalarımız yıl boyunca sürüyor. Kış aylarında bu tür rahatsız edici canlılar larva halindeyken yapılan ilaçlamalar gerçekten önemli. Pamukkale Belediyesi ilaçlama ekiplerimizde yıl boyunca, tüm mahallelerimizde larva üreten alanlarda ilaçlama çalışması yürütüyor. Hedefimiz tüm hizmetlerimizi en kaliteli şekilde yerine getirirken ilçemizi her açıdan daha da huzurlu hale getirmek” dedi.