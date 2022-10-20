Pamukkale Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği toplantısına ev sahipliği yapıyor

Denizli Pamukkale Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı’na ve Pamukkale Konferansı’na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyeliği bulunan ve geçtiğimiz yıl “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıkçı Çevre kategorisinde “Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” adlı projesiyle jüri özel ödülünü alan Pamukkale Belediyesi, birliğin 38. Olağan Meclis Toplantısı’na ev sahipliği yaparak, Türkiye’nin 120 üye belediyesinden önemli isimleri ağırlayacak. Program dahilinde, “İklim Krizine Karşı Kentsel Adaptasyon” konusunun ele alınacağı Pamukkale Konferansı sonrasında, her yıl Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması düzenleyerek üye belediyelerin projeleri değerlendirilerek, ödüllendirildiği “2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödül Töreni” düzenlenecek.

Sağlıklı kentler birliği üyeleri Pamukkale’de bir araya geliyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2005 yılından bu yana, yerel yönetim ilkeleri çerçevesinde üye belediyeler arasında tüm politikalarda sağlığı en üste taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediyelerinin Pamukkale’de bir araya geleceğini belirtti. Başkan Örki, “Pamukkale ilçemizin tanınırlığının devamı adına birçok organizasyon, festival düzenliyoruz. Hafta sonunda da ülkemizin en güzel, en özel il ve ilçelerinden çok değerli isimler Pamukkale’mizde bir araya gelecek. Sağlık odaklı sürdürülebilir kentsel çevre oluşturulmasına yönelik stratejiler ile kentlerin kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmak vizyonu çerçevesinde çalışmalarını yürüten Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere, çok değerli belediye başkanlarımızı, akademisyen ve alanında uzman isimleri ağırlayacağız” dedi.