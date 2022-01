Pamukkale Belediyesi personelinden Kızılay’a destek

Pamukkale Belediyesi, Kızılay’ın “Sen ’Kan’ ver, Kızılay ’Can’ versin” kampanyasına destek verdi. Belediye çalışanları gün boyu Kızılay’ın bağış tırını boş bırakmadı ve kan bağışında bulundu.

Pamukkale Belediyesi çalışanları her yıl olduğu gibi 2022 yılında da Kızılay’a kan desteğinde bulundu. Her yıl Türk Kızılay’ının düzenlediği kan bağışı kampanyalarına sessiz kalmayan Pamukkale Belediyesi, bu yıl da desteğini sürdürdü. Kızılay’ın “Sen ’Kan’ ver, Kızılay ’Can’ versin” kampanyası çerçevesinde, Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasına gelen kan bağışı otobüsünde, belediye personeli kan bağışında bulundu. Belediye çalışanları da gün içerisinde mesailerini aksatmadan gönüllülük esasıyla kan bağışında bulunarak, Kızılay’a destek oldular. Kan bağışı öncesinde bağışta bulunan her bağışçının ateş ve tansiyon ölçümleri yapılarak kan değerlerine bakıldı. Kan bağışında bulunan belediye çalışanları, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin çağrısıyla haberdar oldukları kan bağışına destek olmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Başkanımızın bu tür kampanyalarına duyarlılık göstermeleri gerçekten önemli. Kızılay aracılığıyla, kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşabilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz” dediler. Türk Kızılay’ı ile Pamukkale Belediyesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliği, sabah saatlerinde başlayarak, gün boyunca devam etti.