Pamukkale Belediyesi önemli toplantıya ev sahipliği yaptı

Denizli Pamukkale Belediyesi, üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı ve İklim Krizine Karşı Kentsel Adaptasyon toplantısına ev sahipliği yaptı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale sağlıklı, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir kent. Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu önemli organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi hafta sonunda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı ve İklim Krizine Karşı Kentsel Adaptasyon toplantısı ülke genelinden birliğe üye belediyelerin başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıya Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ve organizasyonun ev sahipliğini yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile üye belediyelerin temsilcileri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 38. Olağan Meclis toplantısına ev sahipliği yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederek, “Yılın ikinci toplantısına Pamukkale ev sahipliği yapıyor. Misafirperverliği için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin yaptığı tüm hizmetler halkın sağlığını doğrudan ilgilendiriyor. Birlik olarak 4 ayrı kategoride düzenlediğimiz en iyi uygulamalar yarışmasına 45 belediyeden 143 proje katıldı. Bunların arasından 15 belediyenin 18 projesi ödüle layık görüldü. Bu projeler tüm ülkemizde başarıyla uygulanabilir. Ayrıca, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Ankara ofisinin açılışını 27 Ekim tarihinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

“Sağlık, huzur ve mutluluğun merkeziyiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki konuşmasında böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, “Pamukkale, sağlık, huzur ve mutluluğun kentidir. Bu sadece günümüzde değil bundan yüzyıllar önce de aynıydı. Şuan bulunduğumuz Karahayıt’ta termal su çıktığı yeri kırmızı renge boyarken, hemen yakınındaki Pamukkale’de çıkan su dünyada eşi bulunmayan travertenleri oluşturuyor. Bu coğrafyada sadece sağlık değil tarım da var. İlçemizin ovasında nar ve ayva üretilirken, dağlarında da dünyanın kekik ihtiyacının büyük bölümü karşılanıyor. İlçe olarak orman varlığı zenginliğimiz de var. Bu özellikleri ile Pamukkale sağlık ve mutluğun kenti olarak dikkat çekiyor. İlçemizde siz kıymetli misafirlerimizi konuk etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise Pamukkale’nin Denizli’nin en büyük ilçesi olduğuna dikkat çekerek, “Pamukkale, turizm, tarih ve sanayisi ile dikkat çekiyor. Ayva, nar ve kekik ile de tarım konusunda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapılmasından dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da konuşmasında, “Denizli tükettiğinden fazlasını üreten bir şehir. 22. büyük şehir olan Denizli ihracatta ise 8. sırada yer alıyor. Tarihi ve termal özellikleri ile yılda 2,5 milyon turist Denizli’mize geliyor. Pamukkale Belediyesi önemli bir organizasyonu başarıyla ev sahipliği yapıyor. Birlik üyesi belediyelerimizin başkanlarına Denizli’mize, Pamukkale’mize hoş geldiniz diyorum” diye konuştu.

Projeler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından yapılan 2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında dereceye giren belediyeleri ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törenin ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Mersin Bozyazı Belediyesi, Çankırı Yapraklı Belediyesi, Iğdır Aralık Belediyesi, Malatya Doğanşehir Belediyesi, Trabzon Şalpazarı Belediyesi, Ardahan Posof Belediyesi, Kars Akyaka Belediyesi, Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi ve Ankara Akyurt Belediyesi’nin birliğe üyelikleri kabul edildi. Böylece Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin üye sayısı 130 oldu. Meclis toplantısı sonunda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş karşılıklı olarak hediye alış verişinde bulundular.

Gündem iklim krizine adaptasyon

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 38. Olağan Meclis Toplantısı’nın öğleden sonraki bölümünde ise “İklim Krizine Karşı Kentsel Adaptasyon Toplantısı” gerçekleştirildi. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyeleri, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Cengiz Türe, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sibel Çukurluoğlu, Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Program Başkanı Doç. Dr. Burcu Zeybek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Seçil Hadımlıoğlu, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Saadet Çağlın, Pamukkale Belediyesi Çevre Mühendisi Durkadın Kazak tarafından katılımcılara sunumlar yapıldı. Sunumların sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri verildi.