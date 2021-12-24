Pamukkale Belediyesi milli şairi unutmadı

Ulusal marşımız İstiklal Marşı’nın yazarı olan şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında açılan sergiyle anıldı.

Ülkemizde İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilen 2021’in, Yazar ve Şair Mehmet Akif Ersoy’un her yönüyle anlaşılıp, anlatıldığı zengin ve anlamlı faaliyetlerle dolu olarak bir milli şuur yılı olarak geçmesi amacıyla Pamukkale Belediyesi özel bir sergi açtı.

Pamukkale Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM’de, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’na özel “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” temalı bir sergi düzenlendi. Sergiyi gezen vatandaşlar, milli değerlerine sahip çıkan bir belediye olduğu için Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ettiler.