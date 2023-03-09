Pamukkale Belediyesi kursiyerlerinden depremzedelere destek

Pamukkale Belediyesi el sanatları kurslarından ücretsiz eğitim alan kursiyerler depremzedelere kıyafet dikerek destek oluyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, Pamukkale Belediyesi de desteğini sürdürüyor. Deprem felaketinin ilk gününde yardım kampanyası başlatarak ilçe halkının getirdiği eşyalar bölgeye tırlarla ulaştırılmıştı. İlk gün bölgeye giden PAKUT (Pamukkale Arama Kurtarma Timi) ile Hatay’da canlar kurtarmıştı. Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri görev almış, sonrasında afet bölgesinde incelemelerde ve hasar tespitinde bulunmak amacıyla mimar, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerinden oluşan uzman ekipler bölgede görev yapmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesi ekskavatörü Hatay’ın Kumlu ilçesinde enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi, bünyesinde el becerilerini geliştiren el sanatları kursiyerleri ile ele ele vererek, depremzedeler için yepyeni polar, eşofman, bebek kıyafeti, ceket, bere, battaniye dikmeye devam ediyor.

“Umut olmak istiyoruz”

Pamukkale Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ücretsiz kurslar bu yıl da devam ediyor. Kurslarda eğitim alan kursiyerler depremzedelere umut olmaya çalışıyor. Dikiş kursunda eğitim alan kursiyerler, eğitmenleri eşliğinde depremzedeler için bölgede ihtiyaç duyulan kıyafetler dikiyor. Kurs eğitmeni Sezal Birsin, “Depremin olduğu ilk gün itibariyle ‘Gün birlik olma günü’ diyerek bütün kursiyerlerimiz toplandık ve hep beraber deprem bölgesindeki kardeşlerimize çorba da bizimde tuzumuz olsun diyerek elimizden ne geliyorsa dikmeye başladık. Sağ olsun birçok tekstil firmamız bize bu konuda destek olarak, kumaş bağışladılar. Bizlerde o kumaşları dikmeye başladık. Pamukkale Belediyemizin ücretsiz dikiş kursundaki 20 kursiyerimizle deprem bölgesindeki kardeşlerimize polar, eşofman altı, küçük bebek kıyafetleri, bereler, ceketler, battaniyeler dikiyoruz” dedi.

Kursiyer Binnaz Bayburt da Pamukkale Belediyesi’ne böylesi güzel bir amaca destek olduğu için teşekkür ederek, “Pamukkale Belediyesinin açmış olduğu dikiş kursunda bir süredir kursiyerlik yapıyorum. Hocamız eşliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Elimizden depremzedelerimize kıyafet dikmek geliyor. Bizim diktiğimiz kıyafetlerle içleri bir nebze de olsa belki ısınır, yüzlerini güldürürüz. Onlar için emek veriyoruz. Onlarda bizim kardeşimiz. Biz hep yanlarındayız” diye konuştu. Depremin ilk gününden bugüne dikilen kıyafetler paketlenerek deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

“Hep birlikte yaralarımızı saracağız”

Türkiye’nin doğu bölgesinde meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem felaketinin ardından tüm Türkiye birlik oldu. Bölgede halen artçı sarsıntılar devam ederken, Pamukkale Belediyesi deprem bölgesinden yaralara merhem olmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Yaralarımızı el ele vererek saracağız. Bunun içinde büyük küçük demeden tüm imkânlarımızla ilk günden itibaren seferber olduk. Belediyemiz bünyesinde el sanatları konusunda beceri kazanmak isteyen kadın kursiyerlerimizle de yaralara bir nebze de olsa merhem olmak istedik” dedi.