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Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı’na doğa fen okulu yapacak

Eğitim konusuna yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, bir önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Kavakbaşı mahallesinde Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı sağlanacak olan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü imzalandı.

DENİZLİ 18.02.2022, 12:25
Pamukkale Belediyesi, Kavakbaşı’na doğa fen okulu yapacak

Eğitim konusuna yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, bir önemli projeyi daha hayata geçiriyor. Kavakbaşı mahallesinde Pamukkale Belediyesi tarafından yapımı sağlanacak olan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü imzalandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe genelindeki 61 mahallenin tamamında her mahalleye, her kesime en uygun projeleri birer birer hayata geçiriyor. Özellikle eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi bir yandan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’nun açılışına hazırlanırken bir taraftan da özel bir projeye daha imza attı.

Pamukkale Belediyesi tarafından Kavakbaşı mahallesinde yapımı sağlanacak olan Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Pamukkale Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen protokol törenine Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile proje yürütücü personeller katıldı.

“Pamukkale’nin geleceğine kalıcı eserler bırakmak istiyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çünkü çok sevindiğimiz benimsediğimiz heyecan duyduğumuz ve hayalini kurduğumuz bir projeyi beraberce gerçekleştirebilme imkânı bulduk. İlçemizin Kavakbaşı mahallesinde atıl durumda kalmış bir köy okulu alanımız var. Muazzam bir doğa içerisinde. Yetişmiş ağaçları ile muhteşem bir doğal ortam ve yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alan. Burada doğa ve fen okulu projesini hayata geçirmiş olacağız” dedi.

“Geleceğe dair çok faydalı bir proje”

Yeni okulla ilgili detaylı bilgileri aktaran Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu eğitim projesi ile çocukların çevreyi ve doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklarını belirtti. Başkan Örki, “Bu protokolle Pamukkale Belediyesi olarak, alanda bulunan mevcut binalarımızın hepsini yenileyeceğiz. Alanın çevresini çocuklarımızın güvenliği için panel çitlerle kapatacağız. İçerisine çok güzel bir macera parkuru yerleştireceğiz. Aynı zamanda çocuklarımızın bir takım yeteneklerinin de gelişebilmesi adına, çevreyi ve doğayı gözetleyebilecekleri gözetleme kuleleri ile birlikte ateş yakma alanlarını yerleştireceğiz. Etkinlik alanlarımız, tırmanma parkurlarımız, çocuklarımızın toprakla içli dışlı olabilmeleri için kazı alanlarımız, fiziksel özelliklerini geliştirmeyi hedefleyerek denge parkurlarımız, dokunma, koklama, hissetme şeklinde duyusal bir takım özelliklerini geliştirecek duyu yolu parkurlarını yapacağız. Çamurla çeşitli yeteneklerini becerilerini sergileyebilecekleri çamur, kil alanlarımız olacak. Elbette doğa ve fen okulu denince ilk akla gelen tarım alanımız olacak. Burada, apartmanların içerisinde hayatlarını sürdürmek zorunda olan çocuklarımız, temel olarak tarımsal faaliyetlerin nasıl yapılabileceğini öğrenecekler. Doğa denince hayvan dostlarımız asla unutulamaz. Hayvan barınaklarımız olacak. Barınaklarımızda, kümes hayvanları, kedi, köpek gibi diğer hayvanlarımız da olacak. Bunun içerisine çok güzel bir süs havuzu yerleştireceğiz ve projemizi çocuklarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Geleceğe dair çok faydalı bir proje hizmet olduğunu düşünüyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve aynı zamanda bu projeyi emek vererek, ter dökerek hayata geçirecek olan Pamukkale Belediyesi personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Pamukkale Belediyesine teşekkürler

Kavakbaşı Doğa ve Fen Okulu’nun çok önemli özelliklere sahip olduğunu ifade eden Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise, “Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kavakbaşı Mahallemizde, Pamukkale Belediyemizle Doğa ve Fen Okulu hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz. Bizler öğrencilerimizin akademik anlamda gelişmesini sağlarken, sosyal, kültürel, psikolojik, sportif her alanda bütüncül olarak hayata hazırlanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda yapılacak olan Doğa ve Fen Okulu’nda farklı parkurlarda, farklı istasyonlarda, farklı atölyelerde, öğrencilerimizin sportif anlamda kendilerini ifade edebileceği, burada hoşça vakit geçirebileceği güzel bir tesis kazandırılacak. Pamukkale Belediyesi ile eğitim konusunda, eğitim niteliği artırılması noktasında birçok konuda Sayın başkanımızla işbirliği halindeyiz. Bizde bu projeyi Başkanımıza sunduğumuzda heyecanını gördük ve kendisi hiç tereddütsüz bu desteği vereceğini belirtti. Pamukkale Belediyemizin ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz buradan, sosyal, fiziksel, psikolojik, özgüven kazandıran çalışmalarla, hayat başarımı noktasında üst seviyede istifade ederler. Pamukkale Belediye Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Protokolümüz hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı hizmetlere vesile kılsın” dedi.

Konuşmaların ardından Pamukkale Belediyesi Doğa ve Fen Okulu’nun protokolü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından imzalandı.

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