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Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor

Pamukkale Belediyesi’nin yıllardır devam ettirilen ve ödüllü projelerinden olan Karasinekle İpli Mücadele çalışmaları sürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçe halkımıza A’dan Z’ye tüm hizmetlerimizde en iyisini yapma gayretini gösterirken devamlılık arz etmesini de önemsiyoruz” dedi.

DENİZLİ 24.05.2022, 13:32
Pamukkale Belediyesi karasinekle mücadelesini sürdürüyor

Pamukkale Belediyesi’nin yıllardır devam ettirilen ve ödüllü projelerinden olan Karasinekle İpli Mücadele çalışmaları sürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçe halkımıza A’dan Z’ye tüm hizmetlerimizde en iyisini yapma gayretini gösterirken devamlılık arz etmesini de önemsiyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi, Karasinekle mücadelesinde Türkiye’de ender şehirlerde uygulanan yapışkan ip uygulamasıyla ilçede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. İlçe de Pamukkale Belediyesi tarafından yıllardır uygulanan karasinekle yapışkan iple mücadele, 2021 yılının Kasım ayında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıkçı Çevre kategorisinde jüri özel ödülüne layık görülmüştü. Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım” projesi tamamen çevre ve hayvan dostu bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Karasinekle mücadelede kimyasal içermeyen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirliliğinin önüne geçen yapışkan ip uygulaması, Pamukkale’de hayvancılıkla uğraşan besihane sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

"Karasinekle mücadeleye ücretsiz destek vermeye devam ediyoruz"

Pamukkale Belediyesi’nin tarım ve hayvancılıkla uğraşan besicilere, daha sağlıklı, yüksek verimli, kaliteli üretim yapabilmeleri için ücretsiz Veteriner Danışmanlık Hizmeti de devam ederken, periyodik olarak 10 günde bir besihanede karasinek larvası ve ergin (uçkun) karasinek ilaçlamaları da aralıksız sürüyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün düzenli olarak devam ettirdiği uygulama, ilçede bulunan yaklaşık 2 bin 500 besihaneyi tek tek dolaşarak ücretsiz olarak yapışkan ip uygulaması yapıyor. Her yıl Nisan ayında başlayan mücadele çalışmaları Kasım ayının sonuna kadar sürdürülüyor ve ekipler bu aylarda 10 günde bir tüm besihaneleri dolaşarak ipleri yenileyerek, gübre atıklarının olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 61 mahalleye sahip ilçenin 31’inde vatandaşların tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Turizmle adı ön plan çıkan Pamukkale’mizde tarım ve hayvancılıkta da ön planda. Tarım alanında kekik, lavanta, nar, ayva ile ünlü olan ilçemiz de hayvancılıkta ön plandadır. İlçe genelimizde, 2022 yılı rakamlarına göre yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan, 38 bin civarında da süt üretimi sağlayan küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvan sayılarına göre de ilçemizde 2 bin 500’ü aşkın besihane işletmesi bulunuyor. Pamukkale Belediyesi olarak da, ilçe halkımıza en iyi hizmeti sunma noktasında, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından olan karasinekle mücadeleye ücretsiz destek vermeye devam ediyoruz. Hem çevre hem de hayvan dostu olan uygulamamızı sürdüreceğiz. Halkımızın her kesiminin olduğu gibi besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın da her zaman yanlarında olacağız” diye konuştu.

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