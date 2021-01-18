Pamukkale Belediyesi kar mesaisinde

Pamukkale Belediyesi, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede yoğun mesai yapıyor. Tüm ekipler 61 mahallede yol açma, tuzlama ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Denizli’de de kar yağışı etkili oldu. Pamukkale Belediyesi, kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerini karla mücadele için hazırladı. İlçenin 61 mahallesinde de kar yağışı görülürken, özellikle yüksek rakımlı Gözler, Kurtluca, Güzelpınar, Uzunpınar, Haytabey, Akdere, Belenardıç, Eymir gibi mahallelerde kar yüksekliği 15 santimetreyi geçti. Buralarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmaları yapıldı. Şehir merkezinde de etkili olan karın vatandaşları olumsuz etkilememesi için Pamukkale Belediyesi yoğun mesai harcadı. Gökpınar, Kervansaray, Zeytinköy, Bağbaşı, Kayıhan, Hürriyet, Yunus Emre, Siteler ve Kınıklı mahalleleri başta olmak üzere tüm mahallelerde cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmaları yapıldı. Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı cami, pazaryeri, sağlık ocağı, park, açık olan bazı okulların bahçeleri ile işyerlerinin önleri de ekipler tarafından temizlenerek vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçildi. Ayrıca yağan kar UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenlerinin güzelliğine güzellik kattı.

“Tüm ekiplerimiz seferber edildi”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, “Beklenen kar yağışının haftanın ilk gününde tüm ilçemizde etkili oldu. Bereket olarak gördüğümüz kar yağışı hem şehir merkezinde hem de yüksek rakımlı mahallelerimizde ulaşımı olumsuz etkilememesi için tüm ekiplerimiz seferber edildi. 61 mahallemizde de mesai arkadaşlarımız vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için tüm çalışmaları yapıyor. Özellikle Gözler, Uzunpınar gibi yüksek rakımlı mahallelerimizi birbirine bağlayan yollarımızın hep açık kalması için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Şehir merkezinde de kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken karları ekiplerimiz temizliyor. Kamu binalarının önleri ve kaldırımlarda da kar temizleme çalışmaları yapılıyor. Pamukkale Belediyesi olarak her an teyakkuzdayız” diye konuştu.