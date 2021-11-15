Pamukkale Belediyesi gençlik festivaline katılıyor

Türkiye’nin dört bir yanından gençler Ankara’da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayacak olan festivalde Pamukkale Belediyesi de festivalde stant açacak.

16-21 Kasım tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik “Tam Bana Göre Festival” etkinliği düzenlenecek. Festivale Pamukkale Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye’nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesi katılacak. Katılımcı belediyeler stantlarında şehirlerinin yöresel ürünlerini gençlere sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başlayacak olan festivalde konserler, söyleşiler, tiyatro, sinema gösterileri, yarışmalar, sertifikalı eğitimler, sergi, grafiti ve daha birçok sürpriz faaliyetler yer alacak.

Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu sahne alacak

Gençlere yönelik gerçekleşecek olan ‘Tam Bana Göre Festival’inde Pamukkale Belediyesi de etkinlik düzenleyecek. Pamukkale Belediyesi’nde çeşitli birimlerde görev alan personellerin sahnelediği ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı tiyatro oyunu da festivalde sergilenecek. Festivalde Pamukkale Belediyesi stant açarak, ilçede yetiştirilen kekik, lavanta, ayva ve nar gibi ürünlerin tanıtımını yapacak. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan ayak tenisi, masa tenisi, 3x3 sokak basketbolu ve 5x5 futbol turnuvalarında da Pamukkale Belediye takımları mücadele edecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Tam Bana Göre Festival” etkinliğinde Pamukkale Belediyesinin de yer alacağını ifade ederek, “Ülkemizin dört bir yanından gençler Başkent Millet Bahçesi’nde bir araya gelecek. Pamukkale Belediyesi olarak gençlerin bu önemli buluşmasında bizler de yer alacağız. Belediye çalışanlarımızın oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ‘Siyah Beyaz Hayatlar’ adlı oyununu 19 Kasım 2021 tarihinde sergileyecek. Ayrıca açtığımız stantta ilçemizde yetişen kekik, lavanta, nar ve ayvanın da tanıtımını yapma imkânımız olacak. Takımlarımız çeşitli turnuvalarda boy gösterecek. Bu önemli etkinlikte Pamukkaleli gençler de yer alacak. Tam Bana Göre Festivali ile Pamukkale’mizi bir kez daha tanıtma imkânına sahip olacağız” diye konuştu.