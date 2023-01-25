Pamukkale Belediyesi, "Denizli kekiği" adını tescil ettirerek sektöre büyük destek sağladı

Pamukkale Belediyesi, dünyanın kekik merkezi unvanı durumunda olan şehirde yetişen kekiğin dünyaya pazarlanmasına önemli unsurlardan olan "Denizli kekiği" adını tescil ettirerek sektöre büyük destek sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Dünyanın neresine gidilirse gidilsin kekikte Denizli markası yer alıyor" dedi.

Denizli’de en çok üretilen ürünlerin başında kekik yer alıyor. 1990’lı yıllardan önce doğadan toplanarak pazarlanan kekik, 1992 yılından itibaren profesyonel olarak üretilmeye başlandı. Dünyanın kekik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’nı Denizli’de üretilirken, kekik dikim alanlarının yoğunluğu Pamukkale’nin yüksek rakımlı mahallelerinde bulunuyor. Pamukkale ilçesinin 19 mahallesinde yaklaşık 61 bin dekarlık alanda vatandaşlar kekik üretimi yapıyor. 16 bin dekara yakın alanla Gözler ve Uzunpınar kekiğin en çok üretildiği mahalleler olarak dikkat çekiyor. Bu mahallelerin yanında Akçapınar, Akdere, Akköy, Belenardıç, Çeşmebaşı, Develi, Eymir, Gölemezli, Güzelpınar, haytabey, Kale, Karahayıt, Karakurt, Kurtluca, Küçükdere, Pamukkale ve Yeniköy mahallelerinde Pamukkaleli üreticiler kekik ekimi yapıyor. İl bazında 200 bin dekarda alanda ekimi yapılan kekikte üretim miktarı ise 25 bin tona yakın. Üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

Pamukkale Belediyesi, kekikle ilgili olarak önemli bir çalışmaya imza atıp, 2021 yılında Türk Patent Kurumuna başvurarak kekiğin ismini "Denizli kekiği" olarak tescilletti. O tarihten itibaren dünyaya kekik, "Denizli kekiği" adıyla pazarlanıyor.

"Dünyanın neresine gidilirse gidilsin kekikte Denizli markası"

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği ile "Kekik Çalıştayı" düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan’ın da katıldığı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan çalıştayda; kekik sektörünün temsilcileri bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmıştı. Burada yaptığı konuşmada Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kekiğin tescillendirildiğini ifade ederek, "Denizli’mizin aslında binlerce yıldır ev sahipliğini yaptığı o muhteşem kekik, profesyonel bir şekilde üretilmeye başlandı. Bu sayede de dünyanın bir numarası oldu. Kekik, Denizli için önemli bir ürün. Yıllar önce Tenekeci Mehmet amcamızın öncülüğünde Pamukkale Üniversitesinin de destekleriyle çoğunluğu ilçemiz sınırları içinde yer alan mahallelerde kekik üretimine başlandı. Denizlililer büyük hedeflere ulaşma konusunda her zaman iddialıdır. Bu iddiasını Denizli insanı ve girişimcileri her zaman ortaya koymuştur. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak kekik konusunda önemli bir konuda girişimde bulunduk. Yıllardır İzmir kekiği olarak etiketlenerek dünyaya pazarlanıyordu. 2 yıla yakın süren çabalarımızın sonunda dünyanın ihtiyacının büyük çoğunluğunun üretildiği kekiğin tescilini aldık. Türk Patent Kurumu, bölgede üretilen kekiği ‘Denizli kekiği’ olarak tescilledi. Bunun anlamı artık dünyanın neresine gidilirse gidilsin kekikte Denizli markası yer alıyor. Bu da tarih ve turizm şehri olan ilimizin tarımda da önemli bir yerde olduğunun tescili oldu. Kekik konusunda Pamukkale Belediyesi olarak yapılacak ne varsa yapmaya hazırız" dedi.