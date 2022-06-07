Pamukkale Belediyesi çevre hassasiyetiyle takdir topluyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye olarak çevreye karşı sorumluluklarının her zaman bilincinde olduklarını belirterek; “Çevre en önemli önceliğimiz. Pamukkale Belediyesi olarak çevre konusunda önemli projelerimizi gerçekleştirdik, devamı da gelecek” dedi.

Çevre konusunu her zaman öncelikli arasına koyan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, doğayı korumanın geleceğe yapılan en önemli yatırımların başında geldiğini belirtti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşama destek olmak adına çevrenin korunması konusu önceliğimiz olmaya devam edecektir” dedi.

Pamukkale Belediyesi’nin doğal çevreyi korunması noktasında birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Başkan Örki, “Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin önemi her geçen gün artmaktadır. Pamukkale Belediyesi olarak da hükümetimizin çevre politikalarını en başından bu yana önemseyerek, dikkatli bir şekilde uygulamaktayız. Tüm bunlarla birlikte, Pamukkale ilçemizde doğal yaşamı korumak, çevremizi temiz tutmak, geleceğe daha temiz bir doğa bırakmak adına geri dönüşüm noktasında birçok projemizi hayata geçirdik. Belediye olarak çevreci projelerle birlikte, vatandaşlarımız arasında da farkındalığın artması konusunda da yarışma düzenliyor, okullarımızda her dönem anaokulundan, liseye kadar öğrencilerimiz için eğitim seminerleri veriyoruz” dedi.

Pamukkale’de her şey geri dönüşüme gidiyor

Çevreye duyarlı olduklarını, doğa dostu projeleri hayata geçirme konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını da anımsatan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geçtiğimiz Nisan ayında ‘Mahalleler Yarışıyor’ yarışmasını başlatarak, vatandaşlarımızın evlerinde bozuk, kullanılmayan elektronik atıkları muhtarlıklara teslim ederek doğaya zararlı bir atığın karışmasını önlemiş olacağız ve böylelikle vatandaşlar arasında geri dönüşüm noktasında farkındalık oluşması sağlayacağız. İlçe genelinde geri dönüşebilen atıklar başta olmak üzere, tekstil, ilaç, elektronik ve atık pil gibi atıkların ayrı toplanması için sistem kurduk. Hem evsel hem de geri dönüşebilen atıkların ayrı ayrı toplanması amacıyla, Mobil Atık Getirme Merkezi, mavi ambalaj atığı konteyneri, 6’lı geri dönüşüm kutularının yanı sıra birçok mahallemizde kullanılmak üzere ‘Sıfır Atık İkili Toplama Sistemi’ için özel konteynerler koyduk. Yeni açılan bitkisel yağ kullanan işletmelerimize, bu bitkisel yağlarını lavaboya dökmeme şartı getirdik. İşyeri açma ruhsatı alacak işletmelerimize, belediyemizle de anlaşmış olan lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla anlaşma şartı koyduk. Yeraltı konteynerleri ile ilçemizde çöplerin çevre kirliliğine sebebiyet vermesinin önüne geçiyoruz. Tüm bunlarla birlikte, çöp toplama araçlarımız düzenli temizlenerek, çevreye temiz koku vermesi amacıyla koku önleme sistemi kurduk. 2021 yılının Kasım ayında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin ‘2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında’ Sağlıkçı Çevre kategorisinde jüri özel ödülüne layık görülen ‘Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım’ projesi kimyasal içermeyen, çevreye ve hayvanlara zarar vermeyen yer altı ve yer üstü kaynaklarının kirliliğinin önüne geçen ücretsiz yapışkan ip uygulaması, Pamukkale’mizde hayvancılıkla uğraşan besihane sahiplerimiz tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, ilçemizin en güzel doğal ortamlarından birisi. Pamukkale Belediyesi olarak amacımız, çocuklara daha güzel bir çevre bırakabilmek, halkımızın çevre konusunda duyarlılığını arttırabilmek. Hepimiz ‘Tek Bir Dünya’da yaşıyoruz ve el ele bu dünyamızı korumak zorundayız. Pamukkale Belediyesi olarak her zaman bu bilinçle hareket edeceğimizi tekrarlıyor ve doğamızı korumak hepimizin elinde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Daha temiz, daha güzel, daha yeşil bir dünya için doğamızı korumak en önemli görevimiz” diye konuştu.