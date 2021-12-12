Pamukkale Belediyesi cep uygulamasını yeniledi

Pamukkale Belediyesi, gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ederken, mevcut uygulamalarını da sürekli geliştirmeye devam ediyor. Cep telefonlarından belediyenin hizmetlerine ulaşılabilen uygulama güncellenerek daha kullanışlı hale getirildi.

Pamukkale ilçesinde yaşayan vatandaşlara yönelik en kaliteli hizmetleri sunma yolunda başarılara imza atan Pamukkale Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine en rahat ve kolay yoldan ulaşabilmesi adına çalışmalarını güncellemeye devam ediyor. Yıllardır vatandaşın belediye hizmetlerine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlamak adına kullanımda olan Pamukkale Belediyesi yeni yüzüne kavuştu. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Pamukkale Belediyesi, web sitesi üzerinden, kendini sürekli yenileyen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyor.

Güncellenen uygulamada birçok yenilik var

Pamukkale Belediyesi uygulamalar üzerinde vatandaşlar birçok önemli bilgiye ulaşma kolaylığı yaşarken, Çek-Gönder seçeneği ile talep ve şikayetlerini anında fotoğraf çekip, yazılı olarak iletebiliyor. Başkan, hastaneler, eczaneler, haberler, E-belediye, yol durumu, dergilik, Seyir Tepesi bilgileri ana sayfada bulabilirken, menüde Denizli’deki önemli yerler seçeneğinin içerisinde belediyenin kurumsal binaları ile birlikte turistik yerler, parklar, ilçedeki pazar yerleri bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Sol menüde ayrıca, Pamukkale İlçesi mahalle muhtarlarının iletişim bilgileri yer alırken, vergi borcu ödeme ve imar durumu sorgulama seçenekleri de yer alıyor.