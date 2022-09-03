Pamukkale Belediyesi çalışanlarından anlamlı gösteri

Pamukkale Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu tiyatro grubu ve orkestra tarafından sahnelenen “İşgalden Cumhuriyet’e 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi” büyük beğeni topladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Zafer Bayramının 100. yılın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadık” dedi.

Pamukkale Belediyesi çalışanlarının oluşturduğu Pamukkale Belediyesi Tiyatrosu ve orkestrası tarafından “İşgalden Cumhuriyet’e 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi”ni sahneledi. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda düzenlenen, Tiyatro, Müzik-Şiir ve Halk oyunlarının yer aldığı gösteri seyircilerden tam not aldı.

"100. yıl coşkusu sahneye yansıdı"

“İşgalden Cumhuriyet’e 30 Ağustos Zafer Bayramı Gösterisi” Tiyatro, Müzik-Şiir ve Halk oyunları seyircilerden tam not alarak ayakta alkışlandı. Gösteri sonunda sahne alan mesai arkadaşlarına çiçek vererek teşekkür eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Zafer Bayramı’nın 100. yılında Pamukkale Belediyesi olarak özel bir gösteri hazırladık. Pamukkale Belediyesinde birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımız bugün sahneye çıkarak bu güzel oyunda görev aldı. Belediye çalışanlarının oluşturduğu tiyatro ve orkestra çok az belediyede vardır. İşgalden Cumhuriyet’e uzanan yolu bizlere bir kez daha yaşattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel gösteri vesilesiyle, bu toprakları vatan yapan, bayrağımıza sahip çıkan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum” dedi.