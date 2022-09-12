Pamukkale Belediyesi, Bağbaşı’nda yolları güzelleştiriyor

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde mahallelerde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına Bağbaşı Mahallesi ile devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin ilçe halkının en çok talep ettiği konulardan olan üstyapıda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 61 mahallenin tamamında sokakları birer birer yenileyen Pamukkale Belediyesi, Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Dokuzkavaklar ve Anafartalar Mahallelerini kapsayan, 600 sokaktaki 130 kilometre uzunluğunda üstyapı çalışmalarını belirlenen süreden önce tamamladı. Pamukkale Belediyesi ekipleri nüfus yoğunluğu olan Bağbaşı mahallesinde de çalışmalar gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu mahallede başlattıkları üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

“Vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz”

Tüm ilçe genelinde olduğu gibi Bağbaşı’ndaki çocuk parklarını yenilediklerini, yapıkları Engelsiz Park’ın gerçekten ayrı bir önem taşıdığına ifade eden Başkan Örki, Bağbaşı Mahallesinde yaklaşık 40 bin metre kare kilit parke taşı döşeme işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bağbaşı Mahallesinde yaklaşık bir ayda 30 sokaktaki yolları yenilediklerini belirten Başkan Örki,“Bu mahallemizde yaklaşık 40 bin metre kare kilit parke taşı döşeme işlemlerini gerçekleştirdik. Ham yol olarak bulunan ve yıllarca o şekilde kullanılmış olan yani daha önce hiç yol yapılmamış olan yollarımızı da tamamladık. Yine bazı parklarımızdaki çocuk oyun gruplarını yeniledik, çocuklarımıza daha güzel eğlence imkânı sağlamış olduk. Aynı zamanda mahallemizde bir engelsiz park inşa ettik. O park sayesinde engelli vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, çocukluklarını, gençliklerini daha güzel yaşamaya başladılar. O parkımızda, hem engelli bireylerimiz hem engelsiz vatandaşlarımız birbiriyle kaynaşma imkânı buldular. Bunun yanında son olarak Ebubekir Sıddık Camimizin de çevre düzenleme çalışmalarını başlattık. Buradaki çalışmalarımız şuan itibariyle yüzde 60 seviyesine gelmiş oldu. Allah’a çok şükür gün geçtikçe biz hizmetlerimizin üzerine yeni yeni hizmetleri koyma suretiyle devam ediyoruz. Vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz. Tabi ki bu çalışmalar gerçekleştirilirken zaman zaman çevreye de rahatsızlık da vermiş oluyoruz. Ama bu asil milletimizin anlayışıyla, daha güzel hizmetler gelecek umudu ve bize olan güveniyle o süreçleri aştık çok şükür. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu mübarek olsun” diye konuştu.