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Pamukkale Belediyesi amatörlere malzeme desteği sağladı

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Pamukkale Belediyesi, ilçede faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “2021 yılında amatörler için müjdelerimiz var” dedi.

DENİZLİ 25.12.2020, 16:12
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Pamukkale Belediyesi amatörlere malzeme desteği sağladı

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Pamukkale Belediyesi, ilçede faaliyette bulunan amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “2021 yılında amatörler için müjdelerimiz var” dedi.

Pamukkale Belediyesi amatör kulüplerin yanında olmaya devam ediyor. İlçe genelinde faaliyetlerine devam eden 46 kulübe antrenman forması ve şortu, antrenman tozluğu, yağmurluk, yelek, maç ve antrenman toplarından oluşan malzemeler Karşıyaka Saraçoğlu Stadı’nda dağıtıldı. Törene Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, Pamukkale Belediyesine malzeme desteği için teşekkür ederek, “Amatör kulüpler yerel yönetimler olmazsa yaşayamaz. Bu zor dönemde amatör camiamıza verdiği destek çok önemli. İnşallah pandemi sona erer ve sahalarımız yeniden şenlenir. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye kulüpler adına verdiği destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu da Denizli’nin yerel yönetimler adına çok şanslı olduğunu belirterek, “Sporu seven başkanlarımızın amatör spora verdiği destek çok önemli. Bugün Pamukkale Belediyesinin desteği için bir araya geldik. Başkanımız amatörler ile ilgili güzel gelişmeleri zamanı geldiğinde camiamızla paylaşacaktır. Malzeme dağıtımının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Amatörlere Müjde Verdi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, amatör sporun çok önemli olduğunun altını çizerek, “Sizlerle her zaman bir araya geliyoruz. İlçemizdeki spor ruhunun yaşatılıp gelişmesi için gereken ne varsa yapıyoruz. Yöneticiliğin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Yerel yönetimler olarak bizler de sizlerin her zaman yanınızdayız. Bizim hedeflerimizden en önemlisi bu bölgenin en büyük amatör spor kompleksini hayata geçirmek. Bunun için tüm planlarımız yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kalan işlerin tamamlanması için ihalesi yapılan Aktepe Kültür Merkezi’nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan spor için ayrıldı. Ocak ayında başlayacak olan çalışmalarla bu alan amatörlerin hizmetine sunulacak. Bu tesisin hemen yanında bulunan ve bakım gereken futbol sahalarını yine sizlerin hizmetine sunacağız. Yine aynı alanda bulunan kapalı spor salonu ile birlikte bu bölge tam bir spor kompleksi olarak siz değerli kulüplerimize ve sporcularımıza hizmet verecek. Burada sadece futbol değil, okçuluk, dağcılık, bisiklet, basketbol, voleybol, tenis, koşu parkurları ve salon sporları yapan herkes spor yapma imkanı bulacak. Tüm bu projelerin 2021 yılının ilk 6 ayında tamamlanmasını planlıyoruz. 2021 yılının sporla dolu geçmesini temenni ederim. Tüm kulüplerimize başarılar dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından ilçede faaliyetlerine devam eden 46 kulübe malzemeleri teslim edildi.
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