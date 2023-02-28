Pamukkale Belediyesi 60 bin hayvanı aşılamaya başladı

Pamukkale Belediyesi ile Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol gereği Pamukkale ilçesinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılama çalışmaları başladı.

Ülkemizi derinden yaralayan, 11 ilde can kaybına neden olan deprem felaketinin ardından büyük yara alan hayvancılık sektörüne Pamukkale Belediyesi destek oluyor. Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile geçtiğimiz aylarda protokol imzalayan Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanmasına destek oluyor. Bu çerçevede çalışmalar başlarken, 40 bin küçükbaş ve 20 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 60 bin hayvan aşılanacak. Türkiye olarak büyük bir deprem felaketi yaşadıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, deprem bölgesinde yaptığı incelemede hayvancılık sektörünün de büyük yara aldığını söyledi.

"Deprem bölgesinde insanlarımızı göçük altından kurtarırken gözyaşları döktük" diyen Başkan Örki, "Bunun yanında göçük altında kalmış büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının başında gözyaşı döken depremzedelerimizi gördük. Geçtiğimiz aylar içerisinde Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yönlendirmesi ve destekleriyle ilçemizde bulunan bütün büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aşılanması programı konusunda bir protokol imzalamıştık. Şu anda bu protokolün gereğini yerine getirmeye bismillah dedik, başladık. Buradaki amacımız hayvancılık yapan vatandaşımızın hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde büyümesini daha bereketli bir işletme olmasını sağlamak. İlçemizde 20 bin küçükbaş, 40 bin büyükbaş olmak üzere yaklaşık 60 bin hayvanımız var. Hedefimiz planlandığı gibi 1 yıl içerisinde bu hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün aşılamalarını gerçekleştirmek. Böylelikle hayvancılık yapan vatandaşımızın bu işi profesyonel anlamda gerçekleştirmesini sağlamak hem de çalışmanın daha bereketli olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hayvan popülasyonunu arttıracağız. Bizim hayvancılık yapan, tarımla uğraşan vatandaşımız daha çok çalışacak, daha çok üretecek. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle sarmaya gayret edeceğiz” dedi.

Pamukkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alpay Arabacı ise “Pamukkale ilçemizde 20 bin büyükbaş, 40 bin civarı küçükbaş hayvanlarımıza aşılama çalışmaları yapıyoruz. Pamukkale Belediyemizle bu konuyla ilgili bizi destekleyecek bir protokol imzaladık. Bu proje ile ilkbahar ve sonbahar döneminde şap aşılamaları ve Brusela aşılamalarımızda vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret temin etmiyoruz. Belediyemiz karşılıyor. Bu aşılama çalışmaları ile ilçemizde daha verimli üretim sağlayacağız. Belediyemiz ihtiyaç duyduğumuzda hep bizim ve vatandaşımızın yanında oluyor. Başkanımıza ve bütün ekibimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.