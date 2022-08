Pamukkale Belediyesi 2 bin 500 öğrenciye eğitime desteği verecek

2023 eğitim öğretim döneminde de eğitim desteği kararı çıktı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin başkanlığında toplanan Pamukkale Belediye Meclisi’nden öğrencilere müjde çıktı. Ağustos Ayı oturumunda, Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan 2 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisine 8 ay boyunca eğitim desteğini bu yıl da sürdürme kararı çıktı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Eğitim önceliklerimiz arasında” diyerek, her yıl verdikleri eğitim desteğini bu yılda sürdüreceklerini ifade etti. “Pamukkale Belediyesi olarak, eğitim alanında büyük projelere imza attık” diyen Başkan Örki, “İlçemize yepyeni bir okul kazandırmakla birlikte, ilçemizdeki tüm okullarımızın bakım onarımlarını, eksik malzemelerini, spor alanlarını yenilemeyi, kütüphaneler oluşturmayı yani kısacası her konuda eğitim yuvalarımıza desteklerimizi bu yıl da sürdüreceğiz. Öğrencilerimize 8 ay boyunca verdiğimiz nakdi destek de her yıl verdiğimiz desteklerden birisi. Bu yıl da ihtiyaç sahibi, ilçemizde yaşayan, devlet okullarında okuyup derslerinde başarılı öğrencilerimize 8 ay boyunca hem lise hem de ortaokul olmak üzere aylık 250 TL eğitim yardımı yapacağız. Başvurularla ilgili gerekli duyuruları belediyemizin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımıza duyuracağız. Eğitim desteğimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.