Pamukkale Belediye Başkanı Örki’den 19 Mayıs mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak yayımladığı mesajda; “Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacak umudumuz gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde silah arkadaşlarının ve Türk Milleti’nin destekleri sayesinde milli mücadele ruhuyla bir destan yazılmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm dünyaya bağımsızlığını kabul ettirmiştir” diyen Başkan Örki; “19 Mayıs, Türk Milleti’nin bağımsızlık yolunda Samsun’da yakılan özgürlük meşalesi, bağımsızlık yolunu aydınlatan ışık olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in gençlere emanet ettiği bu önemli günün 102. yılına ulaşmanın gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Türk gençliğinin kendisine emanet edilen bu vatanı, sonsuza dek koruyacağına ve daha da ileriye taşıyacağına inancımız tamdır. Bizler, gençlerimizin geleceğimizin teminatı olduğunu biliyor ve bu düşüncelerle Pamukkale Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Gençlerin kendilerini geliştirmeleri için bir çok projeyi hayata geçirdik, geçireceğiz. Her zaman gençlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugüne kadar vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacak umudumuz gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi.