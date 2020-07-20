Pamukkale Belediye Başkanı Örki, bir kez daha encümen üyesi seçildi
DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANI AVNİ ÖRKİ, AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN YAPILAN MECLİS TOPLANTISINDA BİR KEZ DAHA ENCÜMEN ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ.
Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin yapılan meclis toplantısında bir kez daha encümen üyeliğine seçildi.
Antalya’da düzenlenen Akdeniz Belediyeler Birliği’nin olağan meclis toplantısı korona virüs nedeniyle gecikmeli ve önlemler kapsamında gerçekleştirildi. Yılda 2 kez gerçekleşen meclis toplantısına birlik üyesi belediyelerin başkanlarının katılımıyla gerçekleşirken, toplantıda Encümen üyeleri de belirlendi. Geçen yıl yapılan seçimlerde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği’nde yer alan 7 isimden biri olarak seçilmişti. Yapılan seçimlerde Başkan Örki, bir kez daha aynı göreve getirildi. Başkan Örki, 2021 yılının Nisan ayına kadar bu görevini yürütecek. Akdeniz Belediyeler Birliği’nin meclis toplantısının ardından 5. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni’ne geçildi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları Kategorisi’nde Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti projesiyle 3. olan Antalya Kepez Belediyesi’nin ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye takdim etti.
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:42
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:39
|Yatsı
|22:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25