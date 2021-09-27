Pamukkale, Almanya’da tanıtıldı

Almanya’nın Baden Württemberg Eyaletinde Heilbronn şehrine bağlı Neckarsulm kentinde düzenlenen sokak festivalinde Pamukkale de tanıtıldı. Festivalde, Pamukkale standı açılarak, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balon ve yamaç paraşütü gibi özellikleri ile Karahayıt’ın termal sağlığın en önemli merkezlerinden biri olduğu anlatıldı.

Pamukkale Belediyesi, ilçenin tanıtımına yönelik girişimlerine devam ediyor. Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz yıl Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen CMT 2020 fuarına katılarak bölgenin turizm potansiyelini artıracağı görüşmelerde bulunarak, çeşitli toplantılara katılmıştı. Bu yıl da, Almanya’nın Baden Württemberg Eyaletinde Heilbronn şehrine bağlı Neckarsulm kentinde düzenlenen festivalde Pamukkale Belediyesi’nin destekleriyle Pamukkale standı açıldı.

Almanya’nın Kültür Haftası’na Türk standı damgasını vurdu

Neckarsulm Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kültür Haftası etkinliğinde ilk kez Türk standı kurulup, Türk kültürü, tarihi ve turistik yöreler tanıtıldı. Türk mutfağına özgü yemek çeşitleri tarifleriyle gösterildi. Ziyaretçilere lokum ve kahve gibi Türkiye’ye özgü ikramlar verildi. Pandemi kuralarına uyularak Türk kültürünün tanıtıldığı Kültür Haftası etkinliklerinde, Neckarsulm Belediye Gönüllü Meclis Üyesi Danışmanı Ahmet Dülek, “Yıllardır geleneksel olarak yapılan kültür haftasında Türkiye’nin olmaması dikkatimi çekti ve Başkan ile görüşerek bir ilki gerçekleştirdik. Son iki aydır birkaç arkadaş ile yoğun bir çalışma yaptım. Neckarsulm’un göbeğinde Türk bayraklarının dalgalanması bizleri gururlandırdı. Çok sayıda Türk alana gelerek bayraklarla resim çektirdi. Bizler de çok mutlu olduk. Almanlar’a çay ikram ettik. Yemeklerimiz hakkında bilgi vererek tanıttık. Tarihi ve turistik ilçemiz Pamukkale’yi videolarla görsel olarak ve broşürlerle anlattık. Gelecek yıllarda daha güzel bir çalışma ile her yıl yerimizi alacağız” dedi.

Pamukkale’nin güzellikleri tanıtıldı

Pamukkale Belediyesi’nin katkılarıyla, Neckarsulm Büyükşehir Belediyesi’nin sokak festivalinde Türk Standında Pamukkale tanıtıldı. Pamukkale Standı’nda Pamukkale’yi ve Denizli’yi tanıtıcı öğeler yer alırken, Pamukkale’nin güzelliği tanıtım videoları ile anlatıldı. Festivalde, Pamukkale’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra balon ve yamaç paraşütü gibi özellikleri ve Karahayıt’ın termal sağlığın en önemli merkezlerinden biri olduğu anlatıldı. Denizli’ye özgü yemeklerinde ikram edildiği festivalde Pamukkale standı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale İlçesi’nin tanıtımına büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçemizin adını dünyanın dört bir yanında duyurmak için turizm fuar ve festivallerini yakından takip ediyoruz. Almanya’daki festivalde Pamukkalemiz de tanıtıldı. Bunun için Neckarsulm Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyesi Erkan Şahin gönüllü oldu. Almanya Pamukkale’mizi bir kez daha tanıdı. Kendisine ve ekibine Pamukkale’mizin tanıtımına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.