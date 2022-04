Pamukkale ailesi iftar yemeğinde buluştu

İlçede yaşayan vatandaşların mutluluğu için birlikte mesai yapan Pamukkale Belediyesi çalışanları “Pamukkale Belediyesi Aile Buluşması” adıyla düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Pamukkale Belediyesi’nde görev yapan personeller 2 yıl aradan sonra düzenlenen “Pamukkale Belediyesi Aile Buluşması” adıyla düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Korona virüs nedeniyle 2 yıl aradan sonra yapılabilen iftar yemeğine Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve eşi Dr. Nur Örki ev sahipliği yaparken, iftar yemeğine Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri, birim müdürleri ve tüm birimlerde çalışan personeller aileleriyle birlikte katıldı. Başkan Örki ve eşi Dr. Nur Örki, personellerin masalarına kadar giderek hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti. Tasavvuf müziği ile renklenen iftar yemeğinin duasını da Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yaptı.

“Rabbim nazarlardan saklasın”

Bu güzel Ramazan sofrasında belediyemizin her kademesinde çalışan arkadaşlarımızla birlikte, başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve müdürlerimiz ile kıymetli anne, baba, eş ve çocuklardan oluşan büyük Pamukkale Belediyesi ailesi toplandı diyen Başkan Örki, “Sokağı süpüren arkadaşımız da burada, müdürümüz de burada, şefimiz de burada, amirimiz de burada. İşçimiz de burada, babamız annemiz evlatlarımız hatta torunlarımız da burada. Birbirini seven, birbiriyle vatan için, bayrak için Pamukkale’de yaşayan vatandaşımızın huzuru için el ele, kol kola vermiş her kim varsa o sevenler büyük bir sevdalı ordusuyla bugün birlikte yan yana. Yüce rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, kem gözlerden nazarlardan saklasın. Kıymetini bilmek, yüce rabbime bol bol şükürler etmek lazım. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde nice güzel günlerde kavuşmak dileğiyle, ramazan ayınız kutlu ve mübarek olsun” dedi.