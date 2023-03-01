PAKUT’tan gönüllülerle büyüme hamlesi

Pamukkale Belediyesinin 2020 yılında kurduğu PAKUT (Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi) gönüllülerin katılımıyla büyüyecek. PAKUT, Pamukkale’deki 61 mahallede “Pamukkale Afet Gönüllüleri” ekiplerini kurmaya başladı.

Büyük bölümü deprem riskinde olan ülkemizde son yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ekiplerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Pamukkale Belediyesi 17 Ağustos 2020 tarihinde PAKUT’u (Pamukkale Belediyesi Arama Kurtarma Timi) kurdu. PAKUT, asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş merkezli, ülkemizin 11 ilini etkileyen depremde aktif görev alarak canlar kurtardı. Pamukkale Belediyesi şimdi de ilçedeki 61 mahallede yeni gönüllülerle “Pamukkale Afet Gönüllüleri” ekiplerini kurmaya başlıyor. Pamukkale Belediyesi, meclis salonunda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin 61 mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda deprem ile ilgili genel bilgiler katılımcılara anlatıldı. İlk yardım konusunda yapılması gerekenler ve deprem bölgesinde yaşanan kurtarma çalışmaları sinevizyon gösterisi ile muhtarlara aktarıldı. Pamukkale Afet Gönüllüsü olmak isteyenler belediyenin resmi internet adresindeki formu doldurabilecek.

“Gönüllülere kapımız açık”

Muhtarlara PAKUT’un kuruluşu ile ilgili detayları anlatan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Denizli’miz deprem riski olan iller arasında. Bu nedenle depremle yaşamayı öğrenmeli, afet durumlarında profesyonelce hareket edecek ekipler oluşturmalıyız. Biz bu konuda 2020 yılında önemli bir adım attık. 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümünde PAKUT ekibimizi kurduk. Belediyemizde çalışan personellerimizden gönüllü olarak ekibe katılan arkadaşlarımız 2 yıl boyunca eğitimler aldı. PAKUT, AFAD’dan akreditasyon alan Denizli ve Ege Bölgesi’nin ilk belediye ekibi olmuştu. Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız felaketler gösterdi ki bu kurtarma ekiplerimizi arttırmamız gerekiyor. Bu düşünceyle 61 mahallemizin tamamında, mahallelerimizin risk parametrelerini de göz önüne alarak ekipler oluşturma kararı aldık. Oluşturacağımız bu ekipler AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü ve PAKUT’un profesyonel ekiplerinden eğitimler alacaklar. Tamamen gönüllü vatandaşlarımızdan oluşacak bu ekipler, öncelikle bilgilendirme eğitimleri sonrasında mahalle ve enkazlar da saha eğitimleri alacaklar. Mahallelerimiz de bu ekiplerin kurulmasında siz değerli muhtarlarımızın önemli katkıları olacağına inanıyorum. Bu ekiplere katılmak isteyen vatandaşlarımız Pamukkale Belediyesi internet sitemizden ya da mahalle muhtarlarımızda bulunan katılım formları ile başvuru yapabilirler. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımı Afet Gönüllüsü olmaya, afet hazırlık eğitimlerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.