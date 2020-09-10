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PAB Başkanı Buldan’ı gezdi

PARLAMENTOLARARASI BİRLİK (PAB) BAŞKANI MEKSİKALI GABRİELA CUEVASBARRON TRİPOLİS ANTİK KENTİNİ GEZDİ. BURADAN BULDAN İLÇESİNİ GEZEN BARON MEKSİKADA BİR KENT İLE BULDAN’IN KARDEŞ ŞEHİR OLMA SÜRECİNİ BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

DENİZLİ 10.09.2020, 12:24
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PAB Başkanı Buldan’ı gezdi

Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Meksikalı Gabriela CuevasBarron Tripolis Antik Kentini gezdi. Buradan Buldan ilçesini gezen Baron Meksikada bir kent ile Buldan’ın kardeş şehir olma sürecini başlaması gerektiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen PAB Başkanı Meksikalı Gabriela CuevasBarron Denizli’de ziyaretlerde bulundu. Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kentini gezen Barron, ardından ilçeye gitti. Buldan’ın tarihi konaklarına, el ürünlerine, sokaklarına hayran kalan PAB Başkanı Barron, belediye şeref defterine “Buldan, çok renkli ve çok güzel bir şehir. İnsanları da çok samimi. Beni Buldan’a davet ettiğiniz için teşekkür ederim” şeklinde not düştü. Süleymanlı Yayla Gölü gezisinin ardından Buldan’dan ayrılan PAB Başkanı Gabriela CuevasBarron, Buldan’ın bir Meksika kenti ile kardeş şehir olma sürecinin başlatılabileceğini belirtti.

Öte yandan Barron’un gezisinde TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Mümtaz Güner, Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Belediye Başkanı Mustafa Şevik eşlik etti.

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