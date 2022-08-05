AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve program için geldiği Denizli’de Başkan Zolan’la bir araya geldi. Denizli’de yıllardır belediyecilik anlayışının hakim olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Denizli’de güzel işler yapılıyor” dedi.

Denizli’ye bir dizi program ve ziyaret için gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Milletvekilleri, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde karşıladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’ye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, örnek belediyecilik hizmetlerinden övgüyle bahseden Başkan Zolan, “Sizlerden birçok bilgi birikim ve tecrübeyle yararlandık. İnşallah bundan sonra da birlikte hem şehrimize hem de ülkemize hizmet etmeyi Allah’ım nasip etsin. Denizli’mize AK Parti belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben tekrar şehrimize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz hizmet ve eser siyaseti izliyoruz”

Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ise, çeşitli çalışma ve istişareler için geldiklerini belirterek, Denizli’de yıllardır belediyecilik anlayışının hakim olduğunu söyledi. Denizli’de güzel işler yapıldığını vurgulayan Özhaseki, “MYK’da aldığımız karar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bütün illerimize gidiyoruz. Orada belediye başkanlarımızla istişareler ediyoruz. Yapılan faaliyetleri tek tek izliyoruz sonra da ‘Nasıl yardımcı oluruz, işlerine nasıl kolaylık getiririz, hangi problemleri nasıl çözeriz?’ diye de bir gayretin içerisinde oluyoruz” dedi. Önemli olanın hizmet etmek olduğunu kaydeden Özhaseki, “Biz hizmet ve eser siyaseti izliyoruz. İşimiz gücümüz de bu zaten. İnşallah yapılan çalışmalar Denizli’mize faydalı olur, verimli olur diye dua ediyorum” dedi.