Özel hastane doğuma iki gün kala depremzededen para aldı

Hatay’dan Denizli’ye gelen depremzede, ücretsiz tedavi gördüğü özel bir hastanede doğuma iki gün kala para talep edilince neye uğradığını şaşırdı. Yoklukla savaşırken çevreden bulduğu 9 bin TL parayı ödemek zorunda kalan depremzedenin sesinin duyulmasının ardından, bahanelere sığınan hastane parayı geri ödemek zorunda kaldı.

Denizli’de depremin ilk günlerinde depremzededen para alınması olayının ardından yine benzer bir konu daha yaşandı. Hatay’da depreme yakalanan Aynur Y., ailesiyle birlikte afetten bir hafta sonra Denizli’ye geldi. Hamile olduğu için özel bir hastanede tedavi gören depremzede, ücretsiz yararlanabileceğini öğrendikten sonra doğumu aynı hastanede yapmaya karar verdi. Çocuğunu kucağına sağlıklı bir şekilde alma hayalini kuran Aynur Y., hastaneden para talep edilince neye uğradığını şaşırdı. Durumu anlattığı hastane yönetiminden Şubat ayından sonraki süreçte parayı kendi inisiyatifine göre aldıklarını ve kendilerine sadece indirim yapılabileceğini öğrenen kadın, ailesinin zor durumda olduğunu ve paralarının olmadığını belirtmesine rağmen sorumluları ikna edemedi. İlk baştan kendisinden hiçbir şekilde para alınmayacağı söylenen depremzede, duyduğu ameliyat fiyatının 9 bin TL olduğunu öğrenince ikinci bir şok daha yaşadı.

Doğumu aynı hastanede yapmak zorunda kaldı

Elinden başka çare gelmediği için doğumu yapmak zorunda kalan depremzede, arkadaşlarından aldığı parayla ödemeyi gerçekleştirdi. Kerem ismini verdiği çocuğunu dünyaya getiren Aynur Y., parayı nasıl ödeyeceğini düşünürken, olayın duyulmasının ardından hastane yönetiminden beklenmedik bir hareket geldi. Baskılara rağmen ilk başta indirimin yüzde 50 uygulanacağını söyleyen yönetim, ardından ise parayı geri ödemek zorunda kaldı.