Denizli’nin Çal ilçesinde Belediye Başkanı Fethi Akcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel çocukları ziyaret ederek, bayram tadında büyük mutluluk yaşamalarına vesile oldu. Başkan Akcan; “Bu özel günde özel çocuklarımız ve tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun. İyi ki varsın Mustafa Kemal” dedi.

Salgın hastalık nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta, KKTC’de ve dış temsilciliklerinde buruk kutlandı. Çal ilçesinde ise, MHP’li Belediye Başkanı Fethi Akcan, ilçe genelinde yaşayan özel çocukları ziyaret etti. Akcan, onlara hediyeler ve Türk bayrağı takdim etti. Özel günde, özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

“Özel çocuklarımız ve tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun”

Belediye ekipleri, Çal merkez ve mahallelerinde yaşayan özel çocukları ziyaret ederek hediyelerini verirken, Başkan Akcan, Akkent Mahallesinde iki özel çocuğu evinde ziyaret etti. Akcan; “Pandemi nedeniyle bayramı buruk yaşıyoruz. Bu özel günde özel çocuklarımızı ziyaret edip onları mutlu etmeye çalıştık. Özel çocuklarımız, Türkiye’nin tüm çocukları ve tüm dünya çocuklarının bayramı kutlu olsun. İyi ki varsın Mustafa Kemal. Geleceğimizin teminatı olan Türk çocukları, milli bayramlarımızı ilelebet kutlayacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılacaktır” diye konuştu.

Başkan Akcan, özel çocuklarla sohbet edip, boyama kitabını onlarla birlikte boyadı. Akcan, yollarda karşılaştığı çocuklara da bayram hediyesi verdi.