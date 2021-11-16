Özel eğitim günleri atölye çalışmaları başladı

Denizli’de ‘1. PDR ve Özel Eğitim Günleri’ atölye çalışmalarının açılış toplantısı gerçekleştirildi. 2 gün boyunca sürecek olan çalışmalarda yaklaşık 300 psikolojik danışman ve özel eğitim öğretmenlerine akademisyenler tarafından eğitim verilecek.

Denizli’de 16 ile 17 Kasım tarihlerinde ‘1. PDR ve Özel Eğitim Günleri’ atölye çalışmalarının toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, uzmanlar, eğitmenler ve diğer katılımcılarla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan toplantı, ardından bilgilendirmelerle devam etti. İlk gün psikolojik danışmanlara kariyer danışmanlık, okullarda pozitif psikoloji uygulamaları, aile danışmalığı; ikinci gün ise özel eğitim öğretmenlerine konuşma bozuklukları, okuma yazma öğretimi gibi 15 uzman akademisyenler tarafından eğitim verilecek.

“Toplam 15 atölye ile alanında uzman 15 eğitmenle gerçekleşecek”

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Süleyman Ekici, bu yıl ilkini gerçekleştireceklerini belirterek, “6 Eylül’den günümüze kadar baktığımız zaman 15 Kasım’a kadar bakıldığında bu süreçte hakikaten Denizli’de özelliğiyle ve devletiyle ortalama 20 bin öğretmeniyle beraber bir irade ortaya konuldu. Burada ekip çalışması ve kolektif çalışması vardı. Çokta güzel oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz bu programlardan bir tanesidir bu etkinlik. Bu PDR ve eğitimlerde hafta boyunca devam edecek. Kimisi yüz yüze, kimisi uzaktan olacak. Tabi bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz PDR ve özel eğitim günleri için 11, özel eğitim alanı için 4 atölye toplam 15 atölye ile alanında uzman 15 eğitmenle gerçekleşecek. Bu kadar kapsamlı çalışmada böyle yoğun bir ilgi ile karşılaşmak tabi bizi mutlu etti. Birçok arkadaşımızın tabir ettiği tatildeyiz dediği dönemde sizlerle beraberiz. Bu iki atölye için öğrenci ve velilerimiz konu başlıkları seçilirken hayatlarına dokunduğumuz herkesin ihtiyacına cevap vermeye çalıştık. Salgın sonrası ortaya çıkan problemlere var olan bağımlılık ve depresyon ve kaygı gibi sorunların çözümüne yönelik bilgiler edindiğimiz atölyenin yanı sıra çocukların var olma potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik atölyeler iççinde PDR özellikle seçtik” dedi.