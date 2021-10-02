Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden Serdar Ortaç konserine sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Serdar Ortaç’ın Denizli konserine sağlık desteği verdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın ateşini ölçerek, HES kodu ve aşı kartı kontrollerini gerçekleştirdi.

Türkiye’nin sevilen pop sanatçısı Serdar Ortaç’ın, Denizli Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserinde Özel Denizli Cerrahi Hastanesi tarafından konser boyunca sağlık desteği sağlandı. Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konserde, vatandaşların tek tek ateşleri ölçülerek HES kodu sorgulamaları yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında konser boyunca vatandaşlara maske ve dezenfektan kullanımı uyarıları, yine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Denizliler tarafından yoğun ilgi gören Serdar Ortaç’ın konseri boyunca hastanenin Evde Sağlık ekibi de konser alanında çeşitli önlemler aldı.