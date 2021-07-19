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Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden Sagopa Kajmer konserine sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Türkçe Rap’in önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer konserine sağlık desteği sağladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık personelleri konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın ateşini ölçerek korona virüse karşı önlem aldı.

DENİZLİ 19.07.2021, 11:36
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden Sagopa Kajmer konserine sağlık desteği
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Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Türkçe Rap’in önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer konserine sağlık desteği sağladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık personelleri konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın ateşini ölçerek korona virüse karşı önlem aldı.

Türkiye’de rapin önde gelen isimlerinden olan Sagopa Kajmer, Denizli’de gerçekleştiği konserine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi tarafından konser boyunca sağlık desteği sağladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık personelleri tarafından biletlerinin satışında, konsere girişte vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Pandemi nedeniyle uygulanan önlemler alınarak giriş esnasında ve etkinlik süresi boyunca vatandaşlar maske kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. Sağlık personelleri etkinlik alanına girişte, temassız ateş ölçümü uygulandı. 38 dereceden yüksek ateş ölçümü söz konusunda misafirler özel alana alınarak sağlık kuruluşuna başvurması için bilgilendirildi.

Sagopa Kajmer sahneye çıktığında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
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