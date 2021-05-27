Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Honaz Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Honaz Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yılda yeniledi. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Honaz Belediyesi ile imzaladığı protokolle 2021 yılı Mayıs ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; “Hiç gönlümüzden geçmez ama sağlıkla ilgili bir sorun olduğunda sektörün önemli sağlık kuruluşlarından olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler. Bu imkânı sağlayan hastane yönetimine teşekkür ederim. Tüm çalışanlarımıza sağlıklı günler dilerim” dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına Kepenek’i makamında ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit, yenilen protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerken, Başkan Kepenek ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Honaz Belediyesi ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesaplarından ve kurumsal internet siteleri üzerinden duyurdu.