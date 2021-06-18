Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buldan Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buldan Belediyesi ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Buldan Belediyesi ile imzaladığı belediye çalışanlarını kapsayan indirimli sağlık hizmeti protokolü 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, “Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Buldan’a olan ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına başkan Şevik’i ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibinden protokolü birim sorumlusu Zeliha Şit imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ilgili protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.