Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Babadağ Belediyesi ile protokol yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Babadağ Belediyesi ile sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Babadağ Belediyesi ile imzaladığı protokol 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı; Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz, Babadağ’a olan ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına Başkan Atlı’yı ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama Birimi Sorumlusu Zeliha Şit, protokolü imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.