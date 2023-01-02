Özel bireyler günde 20 bin bardak üretiyor

DENİZLİ(İHA) – Özel bireylerin mesleki becerisi ve bütçelerine katkı sağlaması için kurulan Engelsiz Yaşam Akademisinde, günde ortalama 20 bin adet kağıt bardak üretiliyor.

Merkezefendi Belediyesi özel bireylere her anlamda destek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde ‘Kağıt Bardak Üretim Atölyesi’ açıldı. Atölyedeki makine ile günde ortalama 20 bin adet kağıt bardak üretiliyor. Üretilen bardaklar özel bireyler tarafından hazırlanıp paketleniyor. ‘Kağıt Bardak Üretim Atölyesi’ sayesinde özel bireyler hem mesleki kazanım elde ediyor hem de gerçekleştirilen satış ile kendi bütçelerine gelir sağlıyor. Yapılan üretim ile Merkezefendi Belediyesi de kağıt bardak alımından tasarruf sağlıyor.

“Engelleri hep birlikte aşıyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, özel bireylerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Üreten ve gelişen bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Doğan, “Merkezefendimizde engelleri birlikte aşıyoruz. Her bir özel öğrencimizin yaptıkları işten dolayı gurur duyuyorum. Engelsiz Yaşam Akademimizde açtığımız Kağıt Bardak Üretim Atölyemiz ile hem özel bireylerimiz mesleki kazanım elde ediyor hem de belediye olarak kağıt bardak alımında tasarruf sağlıyoruz. Ortalama günlük 20 bin adet üretilen kağıt bardaktan elde ettiğimiz gelir ile özel bireylerimizin bütçelerine destek oluyoruz” diye konuştu.