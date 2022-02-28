Özay Gönlüm konserle yad edilecek

Denizli’nin kültür ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, aramızdan ayrılışının 22. yıldönümünde anma töreni ve konserle yad edilecek. Gönlüm’ün vefatının yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini anma programlarına davet etti.

Denizlili halk ozanı Özay Gönlüm’ün vefatının 22. yıldönümü dolayısıyla anma konseri ve töreni düzenlenecek. 1 Mart 2000’de hayata gözlerini yuman, Türk halkının gönlünde müstesna bir yer edinen Özay Gönlüm için ilk tören heykelinin bulunduğu Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önünde yapılacak. 1 Mart 2022 Salı günü sabah saat 11.00’de Gönlüm’ün heykeline çelenk bırakılacak. Aynı gün akşam ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı “Özay Gönlüm 22. Yılı Anma Programı” düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak anma konserinde Gönlüm’ün birbirinden güzel eserleri seslendirilecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu anma konseri ücretsiz olacak.

“Eserlerini gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Anadolu kültürünün yaşatılması için ömrünü vakfeden, Denizli’nin yetiştirdiği ünlü halk ozanı Özay Gönlüm’ü sevgi, saygı ve rahmetle andığını söyledi. Özay Gönlüm’ün ülkeye mal olmuş bir sanatçı olduğunu, yaşamının büyük bir bölümünü Türk Halk Müziği’ne adadığını ifade eden Başkan Zolan, “Bugün de büyük özlem duyduğumuz Özay Gönlüm, şehrimizin türkülerini, kültürünü, değerlerini ilmek ilmek işleyip tüm dünyaya anlatmıştır. Ünlü halk ozanımız Özay Gönlüm’ü ve tüm eserlerini gelecek nesillere aktarmak da bizim boynumuzun borcudur. Değerli sanatçımız Özay Gönlüm’ü aramızdan ayrılışının 22. yılında bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Allah’ım rahmet eylesin” dedi.